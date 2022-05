La final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid vivió 30 minutos de retraso debido a un tema de seguridad en el estadio.

Se reportó que aficionados del Liverpool rompieron con los cinturones de seguridad y entraron al Stade de France sin boleto. En los videos que circulan en redes sociales se observa a algunos individuos brincar las rejas para después correr a una de los accesos a la tribuna.

Estos hechos están generando un caos, ya que quienes sí tienen boleto no han podido ingresar.



pic.twitter.com/V0u1hwje4f

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 28, 2022