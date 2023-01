Julio César 'Cata' Domínguez lanzó un mensaje con sus disculpas luego de la polémica fiesta con temática de narcotráfico en la que se vio involucrado.

En poco más de un minuto el futbolista del Cruz Azul explicó lo que sucedió en dicha reunión infantil.

Luego de haberse publicado este video en la cuenta de La Máquina, los aficionados de este club de la Liga MX reventaron al equipo por no haber tomado una acción más contundente contra el jugador.

"Más falso que una moneda de 3 pesos", "JGL era de Joffre Guerrón Lover. Es lo que ustedes no saben! Grande mi histórico", "Ese histórico no me representa a mí y a nadie. Cruz Azul se volvió un equipo chico y sin valores", "payaso", "que lo den de baja, no se pueden permitir esto, no pueden caer más bajo", se lee.

Fue apenas hasta este martes cuando se dio un comunicado sobre la situación de Domínguez, quien recibirá, de acuerdo a este texto, capacitación y sensibilización por lo ocurrido.