Carlos Vela recibió ofertas de la Liga MX, pero no le interesa jugar en México

Carlos Vela, quien acaba de renovar con el LAFC, aceptó que mientras estaba en el estira y afloja para renovar con el cuadro de la MLS, varios equipos mexicanos se le acercaron, pero… “No tengo la intención de regresar a México”.

Vela señaló que la Liga MX no es ni siquiera una opción en su carrera. “Tuve algunas ofertas, hablé con algunas personas de equipos en México, pero mi opción era quedarme en Los Ángeles y si no, vería opciones en Europa, esa era mi segunda opción. La verdad es que nunca contemplé ir a jugar a México”.



NO A LA SELECCIÓN

Refrendó que su capítulo con la Selección Mexicana está cerrado, y nunca contempló hablar con Gerardo Martino, como lo puede hacer Javier Hernández: “Le toca a los jóvenes estar en el Mundial. Desde aquí los apoyo y les deseo lo mejor. Ojalá haya quinto, sexto partido y que el Tata decida los que deban de estar”.



CHICHARITO

Sobre su renovación, Carlos Vela dice que se siente feliz por seguir en el LAFC, y no ha hablado con Chicharito de esto. “Alguna vez me dijo que decidiera qué era lo mejor para mi familia, pero también me dijo que le gustaría que me quedara, porque le gusta tener esta rivalidad que hemos construido. No nos vemos mucho, pero tener amigos cerca, por si las dudas, es muy bueno”.