‘Travieso’ Arce se disculpa con AMLO tras su tuit

Tras los hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa, el exboxeador Jorge ‘Travieso’ Arce reaccionó en redes sociales contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sr, Presidente dónde está usted ahorita? Véngase a Sinaloa a parar esta Masacre, venga usted personalmente a decirles fuchila, Guácala, a los delincuentes, a ver si se calman, porque parece que estamos en Irak, hable con sus mamás, y sus abuelas si es que tienen? Tristeza”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, este viernes, el ‘Travieso’ se retractó de sus palabras. A través de un video aclaró el mensaje que escribió un día anterior.



“Quiero pedirle mis más sinceras disculpas para el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, por las declaraciones desafortunadas que hice en Twitter”, indicó el exboxeador mexicano.

“He recibido muchas ofensas y agravios por mis declaraciones”, aseguró Arce, en donde justificó su tuit, “por primera vez en mi vida como sinaloense, me sentí desprotegido, me sentí asustado, mis hijos y mi esposa me preguntaba que por qué tantas balaceras”.

Finalmente, el ‘Travieso’ comentó que respeta y confía en la estrategia de AMLO contra la delincuencia y el crimen organizado.