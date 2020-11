La 'Barby' Juárez acepta su derrota, pero quiere una revancha con la 'Cobrita'

Después de la contundente forma en que Yulihan ‘Cobrita’ Luna, le arrebató el campeonato gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mariana ‘Barby’ Juárez, aclaró que pidió que revisaran los guantes de su oponente, porque no le pareció normal la manera en que le hicieron daño sus impactos en la batalla celebrada en Cancún.

“Todos me conocen y (ofrezco) una disculpa si reaccioné de una mala manera, pero estaba sintiendo algo que nunca había sentido, soy la que pone en riesgo su vida. Estuve analizando después de la pelea, y no es la primera vez que me lo hacen, no soy cobarde, me gustan los trancazos y ‘morirme en la raya’. Iba para adelante pero me regresaban como con un palo”.

Más tranquila, dejó en manos del CMB una posible resolución “Felicidades a Yulihan, hizo una buena pelea y no pude entrar, por la razón que haya sido. Pero un primer round en el que me hunden la nariz y me fisuran el pómulo, por eso fue que lo pedí (revisión de guantes). Era lo que sentía y tenía derecho”.

Aunque la experimentada púgil descartó que sea su fin. “No voy a renunciar y me van a ver regresar más fuerte, quiero otra pelea y ‘morir en la raya’”."a nueva Campeona Mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Yulihan 'Cobrita' Luna, se dio cita en la edición virtual del Martes de Café del WBC este día, señalando que su victoria es producto de un arduo trabajo y que jamás, ni ella ni su esquina, incurrieron en alguna acción ilegal, confiando en que las investigaciones de parte del organismo darán mayor claridad a su triunfo.



CON LA CONCIENCIA TRANQUILA. La nueva monarca, quien fue recriminada apenas unos minutos de recibir el cinturón, advirtió que ella y su equipo son personas profesionales. "No somos capaces de hacer algo así. El peso lo dimos gracias al trabajo que tuvimos, y fue a base de puro trabajo porque no tuvimos la necesidad de deshidratarnos, no tuvimos la necesidad de hacer una dieta tan rigurosa o algo así”.

Ante la sorpresa que causó su poder en Juárez, Luna detalló que no es la primera vez que deja a un rival así de golpeada, “en la primera defensa de mi título en enfrente con Maureen Shea en Los Ángeles y también quedó muy golpeada y yo quedé limpia, en Los Ángeles claro que no te van a permitir arremangar los guantes (es lo que alega Mariana Juárez)”.

Ante esa acusación fue contundente. “Es cosa que no hicimos, la persona que fue del Consejo (CMB) y nos firmó los guantes, no creo que vaya a decir que no las iba a pasar, es lógico que si hubiera visto algo malo nos hubiera llamado la atención”.

Recordó que fue un 'uper' que le conectó a la 'Barby' el que pudo fracturar la nariz de su rival, "de ahí en adelante se le empezó a venir la hemorragia, yo pienso que para ella fue complicado el no poder respirar, tal vez eso fue lo que ella hiciera que perdiera la cabeza”.

Más allá de la polémica generada, la 'Cobrita' compartió que un triunfo de esta magnitud es un sueño cumplido. "Lo era desde que inicié en este deporte, muy contenta por haber logrado todo esto, con muchos sentimientos encontrados porque también fue una pelea que causó mucha polémica, pero de verdad estoy muy contenta.