Se disculpa el primer jugador de Astros por robo de señales 

Dallas Keuchel se ha convertido en el primer miembro de los Astros de Houston de 2017 en ofrecer una disculpa pública por el esquema de robo de carteles del equipo durante su carrera hacia el campeonato de la Serie Mundial.

Hablando el viernes en la convención de fanáticos para los White Sox de Chicago, que firmaron al zurdo con un contrato de tres años y 55.5 millones de dólares en diciembre, Keuchel dijo que sintió que lo sucedido pasó fuera de proporción, pero lo lamentó.

"No voy a entrar en detalles específicos, pero durante el transcurso de los playoffs en el '17, todo el mundo estaba usando múltiples signos", dijo Keuchel, "quiero decir, a efectos de hecho, cuando no hay nadie en la base, cuando en el historia del béisbol de grandes ligas ¿ha habido múltiples signos?

Es exactamente lo que era el estado del béisbol en ese momento", dijo el ex ganador del premio AL Cy Young. “¿Fue contra las reglas? Sí, lo era, y personalmente lo siento por lo que sucedió, toda la situación ".

Una investigación realizada por la Major League Baseball descubrió que los Astros utilizaron el video de una cámara de campo central para ver y decodificar los signos del receptor contrario. Los jugadores golpearon un bote de basura para indicar a los bateadores lo que venía, creyendo que mejoraría las probabilidades de que el bateador reciba un golpe.

El proceso comenzó en 2017, según la investigación del béisbol, y continuó durante la temporada 2018. Houston ganó el primer campeonato de la franquicia hace tres años, venciendo a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 7 de la Serie Mundial, y llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana durante el último año de Keuchel con el equipo en 2018.

"En la medida de toda la situación en ese entonces, puedo decirte que no todos los juegos fueron robados", dijo Keuchel. “Algunos muchachos hicieron un muy buen trabajo, y a veces nosotros como grupo teníamos señales pero aún no podíamos golpear al lanzador. Así que no era como en todos los juegos que teníamos todo sucediendo.

"Entonces, en ese momento, es cuando todo el sistema realmente funciona, un poco, pero al mismo tiempo, había un elemento humano en el que algunos jugadores eran mejores que nuestros bateadores".

El gerente general de los Astros Jeff Luhnow y el gerente AJ Hinch fueron suspendidos y luego despedidos después de la investigación de MLB, y las consecuencias probablemente continuarán en la temporada.