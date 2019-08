Los Rangers se acercan a la familia mexicana que sufrió racismo en su estadio

Los Rangers de Texas han ofrecido boletos gratis a una familia que dice que fueron hostigados en uno de los juegos del equipo el pasado fin de semana.

Jessica Romero publicó en Facebook que un fanático sentado detrás de ella y su familia hizo comentarios despectivos sobre los inmigrantes hispanos el sábado en Globe Life Park, horas después del tiroteo masivo en El Paso, Texas.

Los Rangers se disculparon por el incidente y dijeron que estaban reuniendo más información, y desde entonces el club ha invitado a Romero y su familia a asistir a cualquier juego en casa este año.

Los Rangers dicen que harán del "próximo viaje de la familia al Globe Life Park una experiencia memorable y agradable". La familia será la invitada especial del presentador de discursos públicos Chuck Morgan.



We are committed to providing all of our guests with a safe and enjoyable experience and are truly sorry that this family was subject to this offensive behavior. We have reached out to the Romero family and pledge to make their next trip to Globe Life Park a memorable one.

— Texas Rangers (@Rangers) August 5, 2019