El delantero argentino del Atlas, Julio César Furch fue tajante y señaló que su equipo no es tan defensivo como se especula, esto a pesar de que por segundo torneo consecutivo fueron la mejor defensa del campeonato. Además, considera que tienen el material humano suficiente como para pensar en que los Zorros son un cuadro agresivo al ataque, con hombres como Julián Quiñones, Aníbal Chalá, Aldo Rocha y el propio Furch.

Esto lo señaló el ariete, un día antes de que los Zorros se midan al Pachuca en el partido de Ida de la Gran Final del Torneo Clausura 2022.

“Creo que en muchos partidos o en la mayoría hemos salido a presionar al rival, tratamos de que el rival se equivoque en defensa, salimos a presionar con tres o cuatro jugadores, muchas veces hemos sabido manejar los momentos del partido, si hay que replegarse, dejar la pelota, lo hacemos, pero no somos un equipo defensivo, tenemos muchos jugadores en ataque y somos un equipo bastante ofensivo”, apuntó Furch.



Por otro lado, el “Emperador” reconoció que el día extra de descanso en relación a lo que tuvo Pachuca le vino bien a él, ya que ha acusado de calambres y cansancio excesivo a lo largo de la liguilla, situación que lo ha obligado a salir de cambio en prácticamente todos los partidos.

“Me tocó descansar unos días, me hacía falta eso, poder descansar un poco y poder estar en mejores condiciones en la Final, me vino muy bien el descanso, un día más que Pachuca, hay que tratar de aprovechar eso, trato de dejar todo en la cancha y de poder ayudar hasta donde me da, después sé darme cuenta cuando no puedo ayudar, levantar la mano y que entre otro, porque en el banco hay jugadores con mucha capacidad, con muchas ganas de jugar y de trascender”, dijo.