Así opinan los expertos opinan sobre el México 1-0 Haití

La Selección Mexicana venció con mucho trabajo a su similar de Haití en la semifinal de la Copa Oro. Un penal de Raúl Jiménez en el primer tiempo extra le dio el pase al equipo de Gerardo Martino a la final del certamen.

El accionar del equipo dejó mucho qué desear, y este juego ha sido el peor en la era del "Tata" Martino al frente de la Selección. Eso opinan los expertos de El Universal Deportes sobre el sufrido triunfo de México ante los caribeños.

El Fondo Del Meollo - Gerardo Velázquez de León

#Video Un equipo AMATEUR hizo ver mal a @miseleccionmx Parecía que Juan Carlos Osorio estaba dirigiendo a este equipo y con un regalito de un árbitro catarí #Opinión de @gvlo2008 pic.twitter.com/bLB3guVVpP — Universal Deportes (@UnivDeportes) 3 de julio de 2019

Un martirio ver al equipo de Martino / Gafete Internacional - Gilberto Alacalá

La de anoche fue una lamentable actuación de la Selección Mexicana. No se sabe a qué juega. Es un martirio ver al equipo de Martino. Hay mucho por preguntarle al técnico, y a los futbolistas si jugarán así la final, que es muy seguro será contra Estados Unidos. Hay que hacer un análisis para saber quiénes tienen la jerarquía para la final.

México juega al nivel de su rival / Condenando Líneas - Gustavo Calderón

La Selección Mexicana sigue siendo la misma de antes, aquella que juega al nivel de sus rivales. Ahora no sólo jugó mal, también sufrió tanto en ataque como en defensa. No supo ser contundente e, incluso, estuvieron a punto de empatarle un partido que no tenía por qué haber estado en riesgo en ningún momento. Tristísimo desempeño.

Carencias y regalo / ¡Para Qué Beas! - Enrique Beas

Dividamos la noche de Phoenix en dos temas:

1.— México, evidentemente, fue muy superior al rival con la pelota, pero presenta muchas carencias de generación. Poca llegada clara.

Poca creatividad.

2.— A México le regalan un penalti, porque la organización del torneo pesa para tener siempre una final

México vs Estados Unidos.



Se coquetea con el ridículo / Terreno De Juego - Álvaro López Sordo

La Selección Mexicana ganó, pero también perdió. Apareció el árbitro y con un penalti, como mínimo dudoso, evitó el papelón del representativo nacional. Por momentos, se coqueteó con el ridículo de proporciones históricas. O se mejora de manera exponencial o el título se quedará del otro lado de la llave, con Jamaica o Estados Unidos.

Lamentable actuación / Blanco De Críticas - Alejandro Blanco

Ha sido, sin duda, el peor partido en la era del Tata Martino, porque el equipo mexicano se volvió muy predecible durante prácticamente todo el tiempo. Aún sin saber el rival al que enfrentará en el partido por el título, el domingo en Chicago, deberá mejorar, y mucho, si aspira a ganar el campeonato, porque jugando así, no logrará mucho.

Vomitivo desempeño / Aquí Está El Magazo - Gerardo Melín

Triunfo que lleva a una final. Desempeño lastimoso, terrible, vomitivo. Muchas dudas deja la Selección Mexicana. No hay nada que justifique el papelón ante los haitianos. Aún con estas miserias, México sigue como favorito al título de la Copa Oro, pero deberá mejorar mucho en todas sus líneas, porque la suerte también se termina.

No es el “gigante” de la Concacaf / La Ventana de Ventimilla - Tania Ventimilla

México no convence, está en la final gracias a un penalti frente a Haití; así no debería ser. Tendría que funcionar con más autoridad por la zona en la que le corresponde jugar. La Selección no ha estado al nivel de merecer ser llamada “gigante” de Concacaf. Momento de reflexión para llegar a la final, que se debe ganar como sea.

Una vergüenza, pero sí era penalti / Factor Decisivo - Daniel Blumrosen

Salvo algunos lapsos del encuentro ante Costa Rica, la Selección Mexicana ha jugado peor cada encuentro en la Copa Oro, por lo que Gerardo Martino debe estar muy preocupado. Lamentable desempeño, como también es lamentable quien dice que se ganó con un penalti inventado o regalado, porque es claro que tocaron a Raúl Jiménez.