Andrés Guardado reconoce que le gustaría retirarse en el Real Betis

El centrocampista mexicano Andrés Guardado ha manifestado que le gustaría retirarse en el Betis español porque, a sus treinta y seis años y en su sexta temporada en el club bético, se siente "con fuerzas, ánimos y ganas de seguir en activo, jugando un par de años más si puede ser" y si es en el equipo verdiblanco, "mejor".

Guardado, uno de los capitanes del Betis tras haber sumado 151 partidos con la zamarra verdiblanca y ser el tercer extranjero que más veces la ha vestido tras el brasileño Denilson de Oliveira y el argelino Aïssa Mandi, acaba contrato el próximo 30 de junio, aunque expresó su intención de seguir en la entidad de Heliópolis.



"Me encantaría mantenerme aquí y por qué no, retirarme aquí. Pero eso no lo decido yo, primero hay que demostrar dentro del campo que somos útiles todavía y productivos. Y si no, lo entenderé perfectamente y buscaremos otro camino, no pasa nada. Pero a día de hoy me siento con ganas y con fuerzas de seguir aquí", dijo.

El medio tapatío, quien esta temporada ha sumado 512 minutos en once partidos, confesó a los medios del club bético que es "muy difícil que no te enganche el Betis", un club que, en su opinión, "tiene algo especial" por su afición y la ciudad, y además ha "tenido la suerte" de estar tres años en competiciones europeas y ganar una Copa del Rey.

"Eso ayuda a que te empapes tanto del Betis. Y cuando uno tiene hijos y ves que el Betis para tu hijo se vuelve una enfermedad y lo ves en el día a día, todo va sumando para que un jugador se sienta un bético más independientemente del tiempo que esté aquí", aseveró el Principito.

Se refirió también a la situación del equipo del chileno Manuel Pellegrini tras su eliminación en octavos de la Copa del Rey ante Osasuna y caer en semifinales de la Supercopa de España frente al Barcelona, tras lo que tienen "dos objetivos muy claros al alcance, pelear por Europa y por la cuarta plaza, y luego viene la Europa League, que ilusiona mucho".

Reconoció que "ha sido un palo fuerte estar fuera de la Copa, que viniendo del año pasado hacía mucha ilusión, pero toca vivir estas situaciones y demostrar el equipo" que son, ya que "en las buenas es muy fácil el camino, pero cuando se vive algo así, es cuando hay que mostrar unión, alegría y, con resultados, dejar claro" la fiabilidad.

Andrés Guardado vive su decimosexto año en el fútbol europeo, al que llegó desde el Atlas, de su Guadalajara natal, en 2007 al Deportivo de La Coruña.

En tierras gallegas, Guardado estuvo cinco temporadas y jugó 149 partidos antes de fichar por el Valencia, con el que disputó 70 antes de marcharse al Bayer Leverkusen alemán (7) y al PSV holandés, en el que lo hizo en 102 ocasiones antes de fichar por el Betis.

