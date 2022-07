André-Pierre Gignac y otros deportistas antivacuna contra Covid-19

André-Pierre Gignac fue tema de conversación primero por su ausencia en la lista de los convocados para enfrentar el Juego de las Estrellas ante la MLS, pero resultó más polémico cuando se dio a conocer la razón.

El delantero de Tigres no puede ingresar a Estados Unidos debido a que no está vacunado contra Covid-19, por una cuestión de creencias, por lo que pidió respeto.

La Liga MX más tarde publicó un mensaje donde manifestó su postura ante este caso de antivacuna, a lo que se refirió que iban a respetar al francés.

Con esto, André Pierre Gignac se suma a la lista de los deportistas que son antivacunas.



NOVAK DJOKOVIC

El tenista serbio fue uno de los que mayor polémica generó debido a que no pudo disputar el Abierto de Australia por no contar con las dosis y fue deportado.

KYRIE IRVING

El basquetbolista fue separado de los Nets de Brooklyn por no vacunarse, pero cuando volvió a ser incluido sólo puede jugar los partidos como local.

JOSHUA KIMMICH

El futbolista del Bayern Munich se declaró antivacunas, aunque tuvo que aplciarse la dosis porque en noviembre se contagió de Covid-19 y hasta el momento tiene consecuencias de salud.



AARON RODGERS

El jugador de futbol americano estuvo envuelto en la polémica porque el quarterback de los Green Bay Packers quedó expuesto al comprobarse que no se había vacunado.

N'GOLO KANTÉ

El futbolista del Chelsea se declaró públicamente antivacunas, como consecuencia no pudo disputar algunos juegos de la Premier League, pero su técnico no lo castigó porque piensa que no los puede obligar.

LEE TAMBIÉN: Chivas no puede ante León y sigue sin ganar