El mundo del futbol acelera y se paraliza al ritmo de Kylian Mbappé. Es como si, entre sus muchos superpoderes, el embajador de Hublot pudiera controlar la percepción del tiempo de los aficionados al deporte más hermoso del mundo. El movimiento de las manecillas transcurre como un emocionante suspiro cuando Mbappé arranca en una de sus famosas y generalmente imparables carreras de hasta 37 km/h, con un dominio perfecto de la pelota. Sin embargo, para los seguidores del Real Madrid, los minutos y las horas se arrastraron durante los meses en los que el futbolista francés retrasó su decisión de llegar a ese club porque, entre otras cosas, el presidente francés Emmanuel Macron le pidió –¿le rogó?– que siguiera en el Paris St. Germain.

Así que Kylian es una de esas personas que dictan los tiempos y son veneradas por presidentes y celebridades de todos los ámbitos. Con un olfato digno del mejor buscador de talentos, Hublot lo fichó como su embajador en 2018. A esas alturas, la marca llevaba años involucrada con el futbol como ninguna otra casa de relojería y, posiblemente, de lujo. Esa relación empezó en 2006, cuando se convirtió en patrocinador de la selección suiza. Hoy en día, incluye desde ser cronometrador oficial de varios equipos top hasta desempeñar ese mismo papel en la Champions League y la Copa Mundial de la FIFA masculina y femenina.

Embajador único

Del 14 de junio al 14 de julio, Hublot será cronometrador oficial de la UEFA EURO 2024, el torneo de naciones en el que Mbappé participará como la estrella de la selección francesa. De hecho, Kylian es el único futbolista en activo entre los embajadores de la firma que representan a este deporte. Es todo un honor, ya que entre los embajadores de Hublot estuvieron Pelé y Diego Armando Maradona. Recientemente, Mbappé protagonizó la campaña “Cada segundo cuenta” con el reloj conectado Hublot Big Bang e Gen3 UEFA EURO 2024.

“Hublot encarna esta fusión de innovación, nuevas tecnologías y materiales, que me atrae enormemente”, ha señalado Mbappé. “Apoyan incondicionalmente mi deporte y están asociados a mis mejores momentos en el futbol, así que estoy orgulloso de convertirme en el primer futbolista en activo que actúa como embajador de la marca”.

Cuando Kylian y Hublot unieron sus caminos, el jugador venía de ganar la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con Francia, en la que tuvo una actuación destacada. Tenía solo 19 años y, entre otras cosas, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la final de un Mundial desde que Pelé lo hiciera en 1958. Su lista de logros y reconocimientos es tan extensa que nos llevaría varios párrafos.

Para resumir, desde su debut con el AS Monaco a los 16 años y su posterior paso por el Paris St. Germain, Mbappé ha ganado siete Ligue 1, dos Copas de Liga, dos Copas de Francia y cuatro Supercopas de Francia. A eso hay que sumarle un Mundial, un Europeo sub-19 y una UEFA Nations League con Les Bleus.

Ambición sin límites

“Para ser sincero, ya que soy un tipo joven, nunca tuve límites en mi ambición, porque yo siempre digo que no hay que ponerse límites”, dijo Kylian en una entrevista hace tiempo. “Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago”, comentó recientemente. “Es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que puedo volver a hacerlo mejor. Tengo esa hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero sí tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”.

La figura de Mbappé es fascinante no solo por sus cualidades futbolísticas y su mentalidad, sino por su historia personal. Sus padres, Wilfred y Fayza, ambos deportistas con raíces africanas lo criaron en Bondy, un barrio pobre de inmigrantes al noroeste de París. En sus canchas y en el equipo local, Kylian deslumbró a todos los que lo vieron jugar. Fayza y Wilfred lo guiaron con disciplina y paciencia al darse cuenta de su enorme talento natural.

Nace "El Maestro"

Una anécdota contada por The New York Times ilustra el carácter ganador de Kylian y su ascenso vertiginoso. En 2014, cuando tenía 15 años y estaba en la academia del AS Monaco, le pidieron que diseñara la portada de una revista con su imagen. Mbappé creó una portada de la revista Time con una foto suya y el titular “El maestro”. Apenas cuatro años más tarde, apareció en la portada de la edición de “Next Generation Leaders” de Time.

Hoy en día, LeBron James es su confidente, tiene una empresa de producción de contenidos que ya trabaja con la NBA y su Fundación IBKM (Inspired by Kylian Mbappé) apoya a jóvenes de distintos orígenes sociales. Y también está a punto de llegar al Real Madrid, su sueño de la infancia. Sin duda, es el maestro.

