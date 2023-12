Youtuber Dalas Review señala a Yeri Mua de estafar a fans; "ya suéltame, por favor", reponde ella

La influencer Yeri Mua volvió a entrar en polémica en redes sociales, luego de que el youtuber Dalas Review cuestionara a la cantante por supuestamente haber estafado a fans, engañado y maltratado a algunas personas.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el influencer español dijo no entender como la tiktoker pasó de “ser odiada a de repente endiosarla”.

“¿Cómo es posible, en apenas pocos meses, casi todo el mundo pasara de odiar a Yeri Mua por sus estafas, engaños y malos tratos, a de repente endiosarla TANTO?”, escribió.

¿Qué respondió Yeri Mua tras señalamientos de Dalas Review?

La influencer veracruzana no se quedó callada, pues le pidió al español que la dejara en paz.

“Dalas ya suéltame, por favor, jajaja, ya no trabajo con empresas de apuestas ni nada relacionado, ya no tengo relaciones públicas ni nada público, ya déjame enfocarme en lo que me gusta, ya no le estoy haciendo daño a nadie”, escribió la influencer.

Sin embargo, luego de que la cantante respondiera Dalas volvió a arremeter contra ella, amenazando con subir “40 videos haciendo un repaso de todo”. “Sólo por la tontería, este Diciembre te van 40 vídeos haciendo un repaso de todo. Ya hay que tenerlos bien gordos para decirme que la "suelte" cuando ni he comentado NADA de sus polémicas, pero se pone a compartir cama con un tío que hace 3 meses estaba ‘acosándola’”.

¿Quién es Dalas Review, youtuber español que cuestionó a Yeri Mua?

Daniel José Santomé Lemus, de 30 años, es la persona detrás del canal de YouTube DalasReview.

Es un youtuber influyente por los más de mil millones de reproducciones que suman sus videos y millones de seguidores en la plataforma propiedad de Google.

Desde siempre se caracterizó por desatar todo tipo de polémicas en sus publicaciones. Aunque hizo desafíos y gameplays en su canal, su material es conocido básicamente por sus constantes ataques.

