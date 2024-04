YouTube: Así es el primer video que se subió a la plataforma hace 19 años

Hace 19 años en plena época de los 2000, donde el uso de la tecnología aún no era tan esencial como ahora; con los primeros celulares con cámara anunciándose en el mercado, un grupo de chicos cambiaron el rumbo de su vida al crear una plataforma de video

Exactamente el día 23 de abril del 2005 a las ocho de la noche con 25 minutos, se registró el primer video en la plataforma YouTube, en el canal de uno de sus tres creadores, Jawed Karim. Dicho video se titula “Me at the Zoo” y tiene una duración de dieciocho segundos.

Foto: Pixabay

Hace 19 años se subió el primer video de YouTube

YouTube es una de las plataformas más famosas de internet, el sitio fue creado por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley, el 15 febrero del 2005 fue activado y no fue hasta el 23 de abril del mismo año cuando Jawed subió el primer video a la plataforma.

“Me at the Zoo” es un clip de 18 segundos, donde Karim muestra a unos elefantes del Zoológico de San Diego, mientras dice a cámara: “ “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”.

Actualmente el video cuenta con 317 millones de reproducciones, se encuentra en el canal oficial de Jawed, cabe destacar que este es el único video que hay en su cuenta, en la cual tiene 4.6 millones de suscriptores.

Desde ese primer video, YouTube creció enormemente hasta lo que es ahora, un lugar en donde millones de usuarios pueden localizar contenido de todo tipo en alrededor de 100 países y en más de 80 idiomas.

