Xóchitl Gálvez: Así surgió la Fundación Porvenir que presidió la senadora

El nombre de Xóchitl Gálvez no ha dejado de sonar en los últimos días, de hecho, se ha repetido desde “La Mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien la senadora y aspirante a la candidatura por la presidencia del Frente Amplío por México ha denunciado por Violencia Política de Género.

Además de su faceta en la política, Xóchitl Gálvez es empresaria y en algún momento decidió fundar una Fundación que llevó por nombre “Porvenir”. En su podcast “Rebelde con Causas”, disponible en Spotify, la senadora contó de dónde surgió la idea de crearla.

Si bien la fundación dejó de existir en 2006, según el testimonio de la senadora, ella colaboró en “Porvenir” hasta el año 2000, aunque fue su fundadora.

Siempre he creído que mi trabajo debe ayudar a cambiar vidas.



Te cuento cómo cree la fundación Porvenir para impulsar la nutrición de miles de niños indígenas. 🎙#XGRebeldeConCausas https://t.co/A9hsSvXJ1W — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 16, 2023

Los inicios de la Fundación Porvenir se remontan al año 1995 cuando conoció al doctor García Aranda de Pachuca, Hidalgo, quien trabajaba en el Hospital infantil, quién le contó sobre los problemas de desnutrición infantil que había en México, específicamente en las comunidades indígenas.

“En 1995 justo me estaban entregando el segundo premio como empresaria del año y empecé un poco a reflexionar si quería dedicar mi vida o el resto de mi vida a sólo hacer dinero. Me parecía que pues no era lo que yo quería. Yo siempre me había preocupado muchísimo por las comunidades indígenas cuando vivía en Tepatepec”, compartió en el episodio número 38 del podcast.

Agregó que cuando tuvo conocimiento de los altos índices de mortalidad infantil que había en zonas como la Sierra Tarahumara decidió que era momento de crear esa fundación, y ella aportaba la leche para la creación de la papilla.

“Con el doctor García Aranda y algunas nutriólogas decidimos implementar este desarrollo que habían hecho de la papilla, y la comenzamos a llevar a comunidades indígenas. Empezamos en Hidalgo”.

La Fundación comenzó a trabajar con distintas Escuelas y Universidades de distintos estados de la República, cuyos estudiantes viajaban a las comunidades indígenas para medir, pesar y proveer de la papilla a los niños.

“German Dehesa, que en paz descansé, me ayudó mucho a recolectar leche, en algún momento dado. Tuvimos que mandar granos, porque en la Tarahumara no sólo había problemas con los niños, había problemas con la gente, había una hambruna tremenda”.

También recordó que “La Fundación tuvo un crecimiento importantísimo en los siguientes años, se integraron muchísimos voluntarios, muchísimas empresas nos empezaron a ayudar. Mis clientes la verdad que eran súper generosos para logística, transporte”.

¿Cuánto tiempo fue presidenta de la Fundación Porvenir?

Antes de ser invitada a formar parte del Gabinete de Vicente Foz en el año 2000, era presidenta de la Fundación Porvenir.

“Trabajé en la fundación hasta el año 2000, la fundación siguió sin mi presencia hasta el año 2006 y ahí pues ya realmente el gobierno había metido el programa “Progresa Oportunidades” y pues ya no era necesario entrarle por el tema de nutrición”.

La senadora se integró en el año 2000 al Gabinete del presidente Vicente Fox. / Foto: EL UNIVERSAL

¿Quién es Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963. Es una empresaria con una amplía trayectoria en la vida política del País.

Se ha desempeñado como senadora, jefa delegacional y encargada de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República. Además logró crear la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mismo del que fue su primera directora general.

En 2010 fue candidata a la gubernatura del Estado por la coalición Hidalgo Nos Une, formada por PAN; PRD, PT y Convergencia.

En el senado es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana e Integrante de las Comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

El pasado 27 de junio, la también empresaria y dueña de la empresa High Tech Services, anunció sus intenciones para contender por la candidatura del Frente Amplio por México para ser la próxima presidenta. El 4 de julio se registró oficialmente.









