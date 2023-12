¿Wendy Guevara no quería participar en La Casa de los Famosos? Esto dijo

Wendy Guevara continúa disfrutando del exitoso paso que tuvo por La Casa de los Famosos México. Sin embargo, antes de resultar ganadora, pensó en declinar la propuesta de participar en el programa.

Este fin de semana, la influencer tuvo una aparición especial en el canal de YouTube de Yordi Rosado. Ahí se sinceró sobre varios aspectos de su vida, como su romance con Nicola Porcella, y el proceso de selección para el el reality show.

Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos México". Fotos: Televisa

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su sueldo en LCDLF?

Antes de que los participantes fueran confirmados, a Guevara le llegó la propuesta por parte del equipo de reproducción. Pero en un determinado momento dudó en sumarse al proyecto por motivos económicos.

“Yo estaba súper nerviosa cuando llegué. Me habla Rosa María a través de Arturito Espíndola y me dice 'oye fíjate que dice la productora que si te gustaría entrar a La Casa de Los Famosos' y yo dije: ‘ay, no creo. Esta mamo** me está bromeando’ y ella: ‘no, de verdad’ y le dije: ‘yo tengo un buen de fechas del show de Las Perdidas, dime para ir moviendo si es verdad”, recordó.

La influencer no estaba del todo convencida de participar en LCDLF, pues el sueldo que le propusieron era menor al que obtenía como creadora de contenido en redes sociales.

“Como a los dos días me marcan los mismos ejecutivos y me dicen 'vi un video tuyo y ahora mi esposa diario te ve. Entonces ¿qué onda?, ¿vas a querer entrar? Te ofrecemos tanto... y yo de bueno la verdad gano más en YouTube al mes”, confesó.

No obstante, se percató que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Hay que recordar que al resultar ganadora se llevó una cantidad de 4 millones de pesos, además de viajes y la apertura a nuevos proyectos.

Wendy Guevara se enamoró de Nicola Porcella

Durante su estancia en LCDLF pasó momentos muy divertidos, incluso le sorprendió hacer amistad con Poncho de Nigris, a quien consideraba un famoso de personalidad fuerte.

Al respecto dijo: “Poncho fue el primero que me habló, yo ya sabía que el Poncho es medio rudo y tiene un humor fuerte. Iba con miedo, pero como retadora, yo iba a ver si es cierto que muy perros y tratar de hacer amigos, es muy poca la gente que me cae mal”.

En la misma entrevista también aclaró los rumores con Nicola Porcella. Wendy Guevara reconoció que se enamoró del actor peruano, pero sabía que al terminar el reality sería más difícil conservar la cercanía:

“Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio el Nicola?’ Empecé a verle todo lo bueno a Nico. Me imaginé muchas cosas… La estoy cagan** porque esto es un juego, muchos de aquí no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino”.





