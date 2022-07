Una joven de Chihuahua salió del cine y no vio su auto, llamó a la policía porque creía que se lo habían robado.

Momentos más tarde se dio cuenta que en realidad no recordaba dónde lo había estacionado.



La joven publicó en su cuenta de Twitter lo sucedido y de inmediato se viralizó su acontecimiento.

Dos fotografías quedaron como registro del hecho, mientras iban acompañadas de un par de mensajes que causaron distintas reacciones en esa red social.

“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé dónde estaba estacionada” .

“Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con la polis”, agregó la joven, pues le llamó a la Policía Municipal.

