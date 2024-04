VIDEO: Ricardo O'Farrill se burla de brote maníaco que vivió en comercial con "El Cojo Feliz" y Tío Rober

A casi un año de que el comediante Ricardo O'Farrill fuera internado en una clínica de rehabilitación debido a una crisis que tuvo en la boda de Mau Nieto. Recientemente decidió unirse a "El Cojo Feliz" y al Tío Rober para realizar un divertido sketch.

Luego de recibir atención médica por el brote maníaco depresivo que atravesó,y de que su nombre se volviera tendencia por ese acontecimiento, el stadupero de 33 años, ha decidido tomar como una experiencia y monetizar con lo que en su momento fue polémica.

El pasado mes de agosto, tras pedir disculpas a las personas que hirió y de haberse metido en varias polémicas, O'Farrill regresó a los reflectores, y estrenó un cortometraje llamado “CLAUN”, proyecto donde habla lo difícil que era hacer comedia, el cual fue muy bien recibido por su público; por lo que volvió a sorprender a sus fans con una publicidad que hizo, pero ahora con un chocolate ‘Snickers’.

Ricardo O'Farrill se burla de brote maníaco que vivió en comercial con "El Cojo Feliz" y Tío Rober

En un video de aproximadamente un minuto, y el cual fue compartido en distintas plataformas, como X, se observa al comediante golpeando una puerta, escena que hace referencia a lo que vivió hace un año cuando denunció que había sido víctima de maltrato dentro de la clínica de rehabilitación en la que se encontraba internado.

“Abran la puerta o la despedazo, tengo más huevos que Bachoco”, se escucha gritar a Ricardo O’Farrill mientras que atrás el Cojo Feliz y el Tío Rober tratan de que entre en razón.

Asimismo, la pareja de comediantes logra tranquilizarlo con un chocolate de la marca ‘Snickers’, mientras le decían: “tranquilo, Richie comete un Snickers”, a lo que éste se lo come y cambia totalmente su panorama.

Este clip que pudo haber sido un comercial para Snickers, terminó siendo un sketch donde también hicieron mención de algunas medicinas psiquiátricas.

Como era de esperarse el videoclip, que actualmente cuenta con más de 600 mil reproducciones, fue del agrado de varios usuarios, quienes dejaron comentarios como: " Hoy ganaron el Internet, muchachos. Felicidades!", "Me hicieron tan feliz con este sketch", "A mí no me engañan está obra fue del tío Robert."

akv