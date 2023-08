VIDEO: Lanzan corrido a Sandra Cuevas tras destaparse para Gobierno de CDMX y lo presume en redes

Luego de que Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, se destapara para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un “grupo de jóvenes” creó el corrido de la titular de la alcaldía.

Por medio de Twitter, la alcaldesa compartió la canción donde agradeció a las personas que crearon el tema.

“Agradezco al grupo de jóvenes el regalo de este corrido que me retrata de manera popular tal y como soy. ¡Sigamos construyendo la Nueva Capital hasta garantizar tu felicidad en la #CDMX!”, se lee en el tuit.

En la grabación se pueden escuchar diferentes estrofas como: “Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más”, “Soy una yegua salvaje que no han podido amansar”, “Me enseñaron los valores, me enseñaron la lealtad”, “Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad”, son algunos fragmentos que contiene la canción.

Agradezco al grupo de jóvenes el regalo de este corrido que me retrata de manera popular tal y como soy. ¡Sigamos construyendo la Nueva Capital hasta garantizar tu felicidad en la #CDMX! #LaSeguridadLoEsTodo#SandraCuevasElDiamanteEnLaCiudad pic.twitter.com/ZzIXEWj0gX — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 15, 2023

Sandra Cuevas se destapa para competir por la jefatura de gobierno de CDMX

Durante un mitin en la explanada de la alcaldía, al que llamó “Construyendo la nueva capital”, refirió que “ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras”.

“Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político, porque mi deber es con la gente, pero, pues, ya llegué, aquí estoy y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno… ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras”, dijo en medio de porras de vecinos.

En este sentido, indicó que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto, y delineó algo de lo que debe de hacer la próxima jefa de gobierno… “Lo que yo voy a hacer”.

Dijo que debe de haber unidad de la Jefatura de Gobierno con las 16 alcaldías para trabajar en temas como seguridad, mejoramiento de espacios públicos, movilidad y salud. Además, adelantó que como mandataria capitalina no haría mítines y los únicos eventos masivos serían los conciertos.

Con información de Omar Díaz.



