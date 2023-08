La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se “destapó” para competir por la jefatura de gobierno.

Durante un mitin en la explanada de la alcaldía, al que llamó “Construyendo la nueva capital”, refirió que “ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras”.

“Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político, porque mi deber es con la gente, pero, pues, ya llegué, aquí estoy y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno… ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras”, dijo en medio de porras de vecinos.

Foto: Especial

En este sentido, indicó que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto, y delineó algo de lo que debe de hacer la próxima jefa de gobierno… “Lo que yo voy a hacer”.

Dijo que debe de haber unidad de la Jefatura de Gobierno con las 16 alcaldías para trabajar en temas como seguridad, mejoramiento de espacios públicos, movilidad y salud. Además, adelantó que como mandataria capitalina no haría mítines y los únicos eventos masivos serían los conciertos.

Precisó que la jefa de gobierno debe hacer un Operativo Diamante todos los días en una alcaldía distinta, y que en estos recorridos también esté el secretario de Seguridad Ciudadana.

Sandra Cuevas. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL

En este sentido, dijo que se debe dignificar la labor de los policías, por lo que no deben ganar menos de 30 mil pesos mensuales, además, dijo, hay que darles un seguro de vida para que puedan atenderse en el hospital que deseen. “Quién va a arriesgar su vida por 12 mil pesos al mes”.

Sandra Cuevas también dijo que los trabajadores de servicios urbanos y obras deben ganar más de 13 mil y 18 mil pesos al mes, respectivamente.

En el evento, en el que le regalaron una canción, la alcaldesa indicó que el gobierno no debe contratar empresas para realizar obras como bacheo o construcción de banquetas, pues esto lo puede hacer perfectamente la base sindicalizada, porque “ellos se saben, él teje y maneje de la Ciudad”.

Sandra Cuevas. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL

Asimismo, precisó que se debe trabajar en la recuperación de espacios públicos, y en la rehabilitación de escuelas; de igual forma, subrayó, los deportivos deben ser gratuitos para que las y los niños los disfruten en lugar de estar pegados en el "mugre teléfono".

Indicó que si se le apuesta a la educación y a las becas al extranjero, se evitará que cualquier “porro” gobierne la Ciudad.

Al hablar de movilidad, apuntó que se sede ampliar el Metro, y unificar la Tarjeta de Movilidad Integrada para que con un solo plástico se pueda entrar a todos los transportes, usar bicicletas y hasta entrar al Suburbano.

Por último, Sandra Cuevas comentó que para garantizar la salud de todos los habitantes de la Ciudad, se deben construir clínicas “tipo doctor Simi” para brindar atención y exámenes clínicos que estén alcance de todos.







rcr