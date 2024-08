VIDEO: Conductor se niega a llevar a niño solo y regaña a la madre; "es una irresponsabilidad"

Un conductor de aplicación se volvió viral en redes sociales, luego de difundirse un video en el que se niega a llevar a un niño solo en un viaje que había tomado, por lo que se hizo de palabras con la mamá.

Por medio de la plataforma X, el usuario @EsdeProfugos compartió el video donde se aprecia el momento en que la madre del niño lo ingresa al vehículo y cierra la puerta.

“Disculpe no va a viajar usted”, dijo al conductor a lo que la madre respondió: “No, el niño lo va a recibir su papá”.

Ante ello, el taxista de aplicación se negó a cumplir la petición de la madre. “Disculpe, es que no puedo hacer el viaje, no puede viajar solito el niño [...] No podemos hacer un servicio de ese tipo, tiene que viajar usted con el niño”.

“Si anteriormente lo ha hecho, que mala onda, porque es una gran responsabilidad”, agregó.

Por su parte, la madre del menor insistió, sin lograr tener éxito. “No lo voy a llevar, y si no lo baja voy a llamar a la policía, porque es una gran irresponsabilidad que viaje el niño solo”.

Finalmente, el niño terminó saliendo del vehículo, sin que fuera llevado a su destino.

Cabe mencionar que en la grabación no se especifica el nombre de la aplicación ni el lugar donde ocurrió el suceso.

Una mujer intenta que un menor de edad viaje solo en un Didi para encontrarse con su padre.



pic.twitter.com/cWG3SYnRie — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 9, 2024

Hasta el momento, el video cuenta con 689 mil reproducciones, más de 9 mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

“La madre es una cretina, bien por el conductor”, “Hay gente que no merece hijos”, “Más hombre como él, por favor”, “Bien hecho por el taxista”, “Qué tipazo el conductor”.

¿Pueden viajar menores de edad en taxis de aplicación?

De acuerdo con el sitio de Uber, ahora existe una opción para que menores de edad puedan viajar sin la compañía de sus padres.

Se trata de Uber Teens, el cual cumple con la función de llevar a adolescentes de entre 13 y 17 años con el consentimiento de su tutor legal.

No obstante, si es menor a 13 años, no podrá ser llevado por el conductor.

