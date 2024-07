¿Vaquitas marinas? Sorprende aparición de vacas nadando en canales de Xochimilco y video se viraliza

Xochimilco, uno de los destinos turísticos más icónicos de la Ciudad de México, es conocido por sus coloridas trajineras y exuberante vegetación.

Sin embargo, recientemente, los visitantes se encontraron con una escena inesperada: dos vacas nadando plácidamente en los canales.

Vaquita nadando en los canales de Xochimilco. Foto: Captura de pantalla

Los paseos en kayak por los canales de Xochimilco han ganado popularidad entre los turistas que buscan disfrutar de un amanecer tranquilo y rodeado de naturaleza. En esta ocasión, no solo los humanos disfrutaron del recorrido, sino también dos vacas que decidieron cruzar el agua, dejando a todos sorprendidos.

Los turistas, que presenciaron la escena, rápidamente compartieron videos en redes sociales, donde las vacas fueron bautizadas como "vaquillas marinas". Aunque no es común ver ganado en el agua, es habitual que las vacas deambulen libremente por las chinampas de Xochimilco, al igual que otros animales que añaden un toque especial al lugar.

Según los locales, las vacas suelen ser llevadas a pastar a las chinampas y no es raro que crucen el agua para moverse de una chinampa a otra. Aunque este avistamiento no es un atractivo turístico habitual, los lugareños mencionan que es una escena que puede repetirse, aunque no es común.

La reacción general en redes sociales fue de asombro y humor, con muchos usuarios destacando lo pintoresco y mágico de México. Algunos incluso pidieron informes sobre tours para ver las "vaquitas marinas", mientras que otros cuestionaron la veracidad del video debido a la supuesta suciedad de los canales.

¿Cómo son los canales de Xochimilco en CDMX?

Además de las vacas, en las chinampas de Xochimilco se pueden encontrar una amplia variedad de animales como liebres, conejos, teporingos, comadrejas, tlacuaches, ardillas, tejones, zorrillos, tuzas, ratones de campo, lagartijas, víboras de cascabel y escorpiones, según el sitio web de la alcaldía.

En cuanto a la fauna acuática, destacan especies como la tilapia, ajolotes, ranas cencuate y patos. También se observan diversas aves como garzas, búhos, halcones y cenzontles.

Avistamiento de Vaquita Marina en canales de Xochimilco . 😍🤣 pic.twitter.com/tX8YgFf3H7 — ༒❤️‍🔥🖤Adorable Demonio🖤❤️‍🔥༒ (@HectorBDguez) July 7, 2024

