Florentino Brion, un hombre de 95 años de Avellaneda, Argentina, ha revelado la regla de oro que, según él, le permitirá llegar a los 100 años. Nacido el 24 de noviembre de 1928, en una ciudad que era entonces un enclave para inmigrantes europeos, Brion ha sido testigo de cambios significativos en su entorno y en su vida.

El secreto de Florentino Brion para vivir hasta los 100 años. Fuente: Agustina Ribó

El hombre, conocido como "Cholo" entre amigos y familiares, ha vivido toda su vida en Argentina, salvo por un breve periodo en España. A sus 95 años, se niega a quedarse en casa y acude al gimnasio de lunes a sábados, entrenando durante unos 45 minutos cada día. “Tengo la voluntad de hacerlo porque quiero llegar a cumplir 100 años en España con mis familiares que viven allá. Quiero pasarlos con ellos”, comenta emocionado Florentino Brion.

Además, explica: “El gimnasio me hace muy bien. Antes tenía que usar el bastón todo el tiempo porque no podía caminar. Ahora solo lo uso para venir, porque a veces puedo perder la estabilidad, pero lo dejo en la puerta y no lo vuelvo a tocar hasta que regreso a casa”. Detrás de su vigor está una estricta dieta alimenticia y una fuente de alegría: “La comida me la preparo solo. Como todas cosas naturales, mucho pescado, verduras. Gelatina también que me hace muy bien. Todo me lo hago yo. No tengo problemas. Tomo jengibre con limón y miel, cúrcuma y algo también para la memoria. Un día del Cholo es un poco triste. Pero cuando vengo al gimnasio vuelvo a ser feliz”.

De igual manera, Florentino Brion también destaca la importancia de una vida sana y libre de vicios. “A los 30 años dejé de fumar y nunca toqué una droga. Chicos, no se envenenen. Hagan como yo, que soy sanito”. Además, muy orgulloso relata su fanatismo por Independiente, club al cual asiste al gimnasio.

De esta manera, Florentino Brion ha demostrado que la clave para una vida larga y feliz no solo reside en la genética, sino también en la constancia, el ejercicio y una dieta saludable. Su deseo de llegar a los 100 años rodeado de sus seres queridos en España es el motor que lo impulsa cada día. Con una memoria privilegiada y un espíritu inquebrantable, Cholo es un ejemplo viviente de que la edad es solo un número cuando se vive con propósito y vitalidad.