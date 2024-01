Tren Maya utiliza a primer Mickey Mouse para promocionar viajes: "los clásicos nunca mueren"

Luego de que el primer Mickey Mouse, icónico personaje de Disney, fuera de dominio público, el Tren Maya aprovechó para usarlo en la promoción de sus viajes.

Por medio de la plataforma X, la cuenta del transporte ferroviario dio a conocer que ahora “los clásicos” viajan en el Tren Maya.

“Los clásicos nunca mueren ¡Ahora viajan en el Tren Maya!”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, se aprecia una imagen del famoso ratón manejando la megaobra de Andrés Manuel López Obrador.

En 1928, Walt Disney Company estrenó el corto "Steamboat Willie”, donde presentó al icónico personaje. Foto: X. @TrenMayaMX

¿Por qué el primer Mickey Mouse ya es de dominio público?

El pasado 1 de enero de este año, el primer ratón de Disney ingresó al dominio público, pero ¿por qué? Aquí te contamos.

En 1928, Walt Disney Company estrenó el corto "Steamboat Willie”, donde presentó al icónico personaje. Por más de un siglo, la compañía estadounidense de animación mantuvo los derechos de autor de Mickey Mouse.

Sin embargo, este 2024 expiró la licencia de exclusividad de "Steamboat Willie”. Razón por la que cualquier artista, y el público en general, podrán reproducir la imagen del primer Mickey Mouse sin tener que solicitar permisos o pagar por ello.

Otras creaciones que entraron al dominio público

Entre ellas se encuentra la versión original de Erich Maria Remarque de All Quiet on the Western Front, cuya tercera adaptación cinematográfica recibió notable reconocimiento en la última entrega de los premios Óscar.

También se suma el cuento House at Pooh Corner, que introduce por primera vez al simpático personaje infantil de Tigger, y el célebre tema de Cole Porter Let’s Do It (Let’s Fall in Love, inmortalizado por destacadas voces como las de Ella Fitzgerald o Eartha Kitt.

Con información de Fernanda Ortiz Hernández.

