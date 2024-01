Los mejores memes del sismo “invisible” en la CDMX

La mañana de este 18 de enero, se registró un sismo en la Ciudad de México; sin embargo, debido a la intensidad moderada que indicó la aplicación SkyAlert no se activó la alerta sísmica.

Ante ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), reportó un sismo de magnitud 5.0 al sureste de Crucecita, Oaxaca.

“SISMO Magnitud 5.0 Loc 35 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 18/01/24 08:40:16 Lat 15.51 Lon -95.94 Pf 19 km”, se lee en la publicación.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 35 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 18/01/24 08:40:16 Lat 15.51 Lon -95.94 Pf 19 km pic.twitter.com/V8EwYk71b5 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 18, 2024

Lee también ¿Qué es el té de 7 azahares y por qué es tan popular para la salud?

Por lo anterior, usuarios de redes sociales aprovecharon la ocasión para realizar los mejores memes del momento.

Los mejores memes del sismo imperceptible en la CDMX

Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones ante el nulo movimiento telúrico.

Algunas personas se quedaron quietas para poder percibir el temblor.

Lee también Geraldine Fernández: La ilustradora que aseguró trabajar para Studio Ghibli y fue "mentira"

Yo sin moverme para ver si sí está temblando o sólo es idea mía.

Solamente sonó la alerta en mi teléfono. #AlertaSismica #Temblor #Sismo



pic.twitter.com/3mIIdKxhL8 — Xavier (@SoyInsoporTV) January 18, 2024

Otros más consideran que la activación de la aplicación SkyAlert fue un error de algún trabajador.

Foto: X

En tanto, un sector del público se dio a la tarea de ver si se movía el foco.

Lee también ¿Policía de Rusia investiga "Skibidi Toilet" por "daño perjudicial" en niños? Esto se sabe

Foto: X

Asimismo, algunos le agarró la advertencia mientras se bañaban.

Foto: X

Finalmente, internautas expresaron su sentir ante una mañana “brava” en la CDMX.

Lee también Revendedor de Costco se queda sin ideas para su negocio: "ya no sé ni qué hacer"

Foto: X

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la CDMX tras el sismo?

De acuerdo con el Sistema de Alerta Mexicano, la alerta sísmica no sonó ya que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Los sensores del sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km y su magnitud.

Con los datos que envían los sensores a cada ciudad se determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión o no de la alerta sísmica.

Lee también Kimberly de "Las Perdidas" perrea junto a la monja más viral de TikTok en Feria de León: VIDEO

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar: a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km. b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km. c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Con información de Laura Arana.

También te interesará:

¿Cómo consumir betabel para mejorar la circulación en las piernas?

Cuida el funcionamiento de tus riñones con este delicioso jugo

4 batidos para aumentar la masa muscular de piernas y glúteos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr