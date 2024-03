Tiktoker "El Patrón" se deslinda de video con Xóchitl Gálvez: "no me presto a juegos políticos"

Luego de que el pasado 29 de febrero, un imitador del tiktoker “El Patrón” apareciera durante la última Conferencia de la Verdad de Xóchitl Gálvez y le regalara un ramo “buchón”, el influencer original salió a deslindarse, pues dijo: "no me presto a juegos políticos".

Por medio de TikTok, el famoso personaje desmintió que él haya sido el hombre del video y dijo que no le interesa participar en el mundo de la política.

"Solo para aclarar... yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con "X". Estarán bien o mal sus ideas, pero a mi no me interesa y como a mi no me interesa, no me presto a juegos políticos”, dijo el tiktoker.

Lee también ¿Quién es “El Patrón”, tiktoker que le "llevó" ramo buchón a Xóchitl Gálvez durante Conferencia de la Verdad?

Finalmente, expresó que nunca utilizaría sus redes sociales para fines políticos. “El servicio de flores no lo puedo negar, porque ante todo somos una empresa, pero de ahí a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político, ¡jamás!".

Imitador de "El Patrón" regala ramo "buchón" a Xóchitl Gálvez

De manera inesperada, al final de la última mañanera, un imitador del tiktoker “El Patrón” entregó a Xóchilt Gálvez un ramo buchón ante el desconcierto de la candidata presidencial y después con sonrisas y fotografías con el personaje enfundado en camisa roja y sombrero tejano.

“Señorita Xóchitl, señorita Xóchitl”, se escuchó un grito en las últimas filas del lugar donde se realiza la conferencia, lo cual causó sorpresa de reporteros, pero también en el equipo de la candidata cuando vieron que empezó a acercarse al templete.

“Le manda este regalo El Patrón”, grito el hombre mientras que Gálvez cuestionaba “¿Quién es el Patrón? Y después con risas, la panista dijo: “Eso de señorita, señorita, no pasa”.

Así fue la sorpresa que me dieron hoy los Xochilovers… no se olvidaron de mí este 29 de febrero. 🫶🏼 pic.twitter.com/kVhb9YuWj7 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 1, 2024

¿Quién es “El Patrón”?

"Flores el Patrón" es un reconocido influencer que cuenta con una plataforma de más de 3 millones de seguidores y 88.3 millones de me gusta en sus clips de TikTok.

Este se encarga de llevar ramos “buchones” a personas acompañado de su frase icónica “Señorita”; así como de una bocina donde pone alguna canción de banda, mientras lanza disparos de pistolas de confeti.

El creador de contenido, quien comenzó con este emprendimiento hace un año, documenta las reacciones que tienen sus clientes al recibir el obsequio, para posteriormente compartirlo a través de la cuenta china.

El influencer se caracteriza como “buchón” y entrega de manera personal los ramos de flores, los cuales destacan por su diseño ostentoso, al mismo tiempo que dedica mensajes de los enamorados que solicitan sus servicios.

