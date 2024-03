¿Quién es “El Patrón”, tiktoker que le "llevó" ramo buchón a Xóchitl Gálvez durante Conferencia de la Verdad?

“Señorita Xóchitl, señorita Xóchitl” fue el grito que acaparó la atención de varios asistentes y medios de comunicación que se encontraban este jueves 29 de febrero, en la última Conferencia de la Verdad de la candidata a la presidencia por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

De manera inesperada, y en medio de las últimas filas donde se realizaba la conferencia, apareció el tiktoker conocido como “El Patrón”, quien le entregó un ramo buchón a la aspirante al Poder Ejecutivo.

“Le manda este regalo El Patrón”, gritó el hombre mientras que Gálvez cuestionaba “¿Quién es el Patrón?, para posteriormente entre risas decir: “Eso de señorita, señorita, no pasa”.

Lee también: Año bisiesto: ¿por qué relacionan al grupo Morat con el 29 de febrero?

El personaje que iba vestido de camisa roja, pantalón de mezclilla, botas vaqueras, barba abundante y cabellera larga, se acercó hasta donde estaba Xóchitl para entregarle las flores y decirle que dicho detalle era de parte de los Xóchitlovers.

“¡Ah, tú eres el de TikTok!”, dijo la aspirante, por lo que el mensajero contestó: “Así es, señorita. Que tenga una campaña muy chingona, señorita Xóchitl. El Patrón le quiere hacer saber que es una persona muy valiente, señorita y muy entrona”.

¡Gracias a todas y todos los que me acompañaron en #LaMañaNeta! Estoy lista para lo que viene. https://t.co/XUhKYvx85R — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 29, 2024

Aunque el video donde se observa a Xóchitl recibir flores por parte de "el verdadero Patrón” se volvió viral en redes sociales, recientemente el verdadero personaje fue quien desmintió por medio de un video que no se trataba de él.

"Solo para aclarar... yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con "X". Estaran bien o mal sus ideas, pero a mi no me interesa y como a mi no me interesa, no me presto a juegos políticos. El servicio de flores no lo puedo negar, porque ante todo somos una empresa, pero de ahí a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político, ¡jamás!", expresó.

Lee también: ¡Perdió el piso! Captan caída de la "Monja de la Feria” mientras bailaba en juego mecánico: VIDEO

¿Quién es “El Patrón”?

"Flores el Patrón" es un reconocido influencer que cuenta con una plataforma de más de 3 millones de seguidores y 88.3 millones de me gusta en sus clips de TikTok.

Este se encarga de llevar ramos “buchones” a personas acompañado de su frase icónica “Señorita”; así como de una bocina donde pone alguna canción de banda, mientras lanza disparos de pistolas de confeti.

El creador de contenido, quien comenzó con este emprendimiento hace un año, documenta las reacciones que tienen sus clientes al recibir el obsequio, para posteriormente compartirlo a través de la cuenta china.

El influencer se caracteriza como “buchón” y entrega de manera personal los ramos de flores, los cuales destacan por su diseño ostentoso, al mismo tiempo que dedica mensajes de los enamorados que solicitan sus servicios.

Lee también: Eclipse Solar 2024: ¿Cuánto cuesta el paquete del Observatorio de Mazatlán para ver el evento astronómico?

¿Existen varios "El Patrón"?

De acuerdo con algunos usuarios, gracias al éxito que ha tenido“Flores el Patrón” se le ha visto a varios hombres disfrazados de este personaje que se encarga de entregar flores de una manera muy original. Sin embargo, esto no ha sido del agrado de cibernautas, ya que en varios comentarios han mencionado que aunque les ha traído grandes beneficios a su negocio, al acelerar las entregas,no cuentan con el mismo estilo, carisma y voz que el original.

También te interesará:

¿Por qué Carl’s Jr dará hamburguesas al 2x1 y Cinemex boletos a 29 pesos el 29 de febrero?

Pros y contras de dormir en la cama con mascotas, según expertos veterinarios

McDonald's lanza promoción de hamburguesa Big Mac a 29 pesos: ¿cuándo y dónde aplica?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv/rmlgv