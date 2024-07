Plaza Fórum Buenavista es un importante centro comercial situado en la Ciudad de México, en la colonia Buenavista, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Este complejo, inaugurado en 2009, se ha establecido como un punto clave para el comercio y el entretenimiento en la metrópoli. Su relevancia en la ciudad se ve reforzada por su ubicación estratégica, ya que en su interior se encuentra una estación del tren Suburbano, que proporciona una conexión eficiente con el Estado de México y facilita el acceso a los visitantes.

Sin embargo, a pesar de su popularidad y del flujo constante de personas que acuden al centro, algunas opiniones han señalado percepciones diferentes sobre su estatus. Recientemente, un creador de contenido expresó que la plaza le parecía “humilde”; comentario que generó diversas reacciones entre los usuarios.

Lee también: TikTok: Joven arremete contra su director por dejar a su padre afuera de su graduación

Tiktoker asegura que plaza “Fórum Buenavista”en CDMX es para ‘humildes’

A través de TikTok, el usuario @danielbum__, quien se ha enfocado en la creación de contenido sobre centros comerciales en el Estado de México y en la Ciudad de México, recientemente publicó un video en el que expresó lo siguiente:

“Ésta es la plaza más humilde de Ciudad de México: Fórum Buenavista, se encuentra saliendo del Metro Buenavista de la línea B (...) Es una plaza muy básica, cualquier día va a estar muy llena, sea lunes, martes, siempre está a full”.

Lee también: ¡Con banda presidencial! Joven presume pijama inspirada en AMLO y se viraliza en TikTok

Aunque el comentario inicial del influencer fue crítico, aclaró que esto no reflejaba una opinión negativa hacia el lugar. En realidad, expresó que consideraba a la plaza un buen destino para adquirir artículos, ropa o disfrutar de actividades recreativas.

“Tiene algo que la hace especial, quizá por que aquí vas a encontrar de todo y las tiendas no son tan caras. Puedes venir a comprar ropa, comer rico, al cine, por un helado de Nutrisa (...) En verdad que esta tienda lo tiene todo. Esta plaza sí queda con mi color de piel, sí me alcanza (...) yo la neta si le doy un diez de diez, sigue estando muy bonita y es especial”, expresó.

Tras calificar inicialmente a la plaza como “humilde”, el tiktoker expresó una opinión positiva sobre ella; sin embargo, usuarios en redes sociales no pasaron por alto el término que utilizó. En consecuencia, el video, que ha acumulado más de 800 mil vistas, recibió una variedad de comentarios como:

"Humilde tu ex, pero a Forum me la respetas", "Es para todas las clases sociales", "No coincido contigo", "Kee como que humilde?", "Pues tiene IMAX que no cualquier cine tiene", "Humilde?????.... tú mismo lo dices... siempre hay gente!!... es xq es muy accesible y hay tiendas excelentes".

No obstante, algunos espectadores no interpretaron negativamente el término empleado inicialmente y optaron por sugerir otras plazas comerciales para que las visitara y ofreciera su perspectiva sobre ellas.

"La más humilde es plaza Aragón", "Visita Plaza las Flores" ," No conoces plaza Ermita esa si es humilde", "Humilde plaza Tepeyac o torres Lindavista", "La más humilde es plaza lindavista y town Center", "No has visto Plaza Aragón".

También te interesará:

La especia que combate el síndrome del intestino irritable

Robert Downey Jr: El épico mensaje del actor en Instagram tras su regreso a Marvel como Doctor Doom

Juegos Olímpicos París 2024: Alberto Lati agradece muestras de apoyo tras críticas de Dross

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv