TikTok Reto Clonazepam: CDMX y otros 3 estados donde niños terminaron intoxicados por intentarlo

La mañana de este jueves 19 de enero se reportó la intoxicación de al menos ocho menores de edad en una secundaria de la Ciudad de México por intentar cumplir un peligroso reto de la plataforma de videos cortos, TikTok. Esta no es la única vez que este lamentable hecho ocurre con niños en el país.

El mencionado reto consiste en consumir un medicamento controlado, clonazepam y grabarse bajo los efectos de estas pastillas psicotrópicas.



El reto consiste en grabarse bajo los efectos de estas pastillas psicotrópicas.

Pasó en Guanajuato

EL 5 de diciembre de 2022 se reportó que varios alumnos de la Telesecundaria 473 de la comunidad Empalme Escobedo fueron drogados por dos de sus compañeros, quienes presuntamente colocaron pastillas psicotrópicas en sus bebidas.

Padres de familia denunciaron el ingreso ilícito de pastillas de Clonazepam en agravio de al menos quince adolescentes que sufrieron alteraciones en la salud por la ingesta de la droga, incluso algunos requirieron atención hospitalaria.

Luego de las denuncias, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que activó el Protocolo de actuación ante la presencia de drogas en el entorno escolar y se realizan investigaciones para determinar las sanciones respectivas en contra de los estudiantes y las autoridades escolares implicadas.

Niños hospitalizados en Culiacán

En octubre del 2022 cinco estudiantes de la escuela secundaria técnica 28, del municipio de Guasave que fueron inducidos a consumir pastillas de Clonazepam, medicamento usado para cuestiones nerviosas, tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención.

Uno de los adolescentes, identificado como Javier “N”, de 13 años de edad, presentó graves síntomas de intoxicación por ingerir cinco pastillas de este medicamento, a petición de una compañera de clases.

Los paramédicos que se presentaron en el plantel educativo, fueron notificados que cuatro adolescentes más, dos del sexo femenino, presentaban los mismos síntomas al ser inducidos al consumo de las pastillas de Clonazepam.

Las autoridades investigan el hecho, ante la versión de que se trató de un juego en el que una compañera los indujo a consumir este fármaco que es recetado por médicos para el control de padecimientos nerviosos.



Reto de TikTok atrapa a alumnos de Veracruz

Siete estudiantes del Ilustre Instituto Veracruzano (IIV), colegio ubicado en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, se intoxicación al haber ingerido presuntamente Clonazepam, el 8 de noviembre del 2022.

Los jóvenes del colegio debieron ser trasladados a un hospital de la zona para ser tratados, donde se les reportó estables y fuera de peligro.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, detalló que el reto consiste en que se tomen el medicamento controlado y se graben para ver quién aguanta más, pues el Clonazepam se usa para dormir.

Adelantó que instruyó al secretario de Educación para que investigue quién introdujo el medicamento y en todo caso haya una sanción.

En ese sentido, reveló que a uno de los siete jóvenes se le encontraron 30 pastillas.

"Al analizar, observamos esta coincidencia de que a uno de los jóvenes que se sentía mal, se le encuentran 30 pastillas, entre ellas, este medicamento. Entonces inferimos que probablemente estaban siguiendo el reto de Tik tok, vamos a seguir indagando", sostuvo.

¿Qué es el clonazepam y las precauciones que se deben tener?

De acuerdo con información de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Clonazepam es utilizado en el trastorno del pánico, como medio auxiliar en caso de manía aguda y para facilitar la abstinencia de otras benzodiacepinas.

Algunas de las precauciones generales señalan sobre el uso de este medicamento son:

-Pacientes con miastenia gravis, coma o shock, ya que existe la posibilidad de provocar una potencialización de la debilidad muscular.

-Pacientes con intoxicación etílica aguda, ya que el alcohol pudiera modi­ficar los efectos farmacológicos, disminuyendo la eficacia del ­tratamiento.

-Puede causar dependencia tras la toma de forma ininterrumpida del medicamento durante tiempo prolongado.

-En pacientes con insuficiencia renal deberán ajustarse las dosis de acuerdo con el grado de la función renal.

-En pacientes con EPOC puede producir depresión respiratoria e hiperse­creción bronquial, empeorando el proceso con insuficiencia respiratoria.

-En pacientes con porfiria existe un aumento de porfirinas exacerbando la enfermedad.



¿Cómo se originan los peligrosos retos de TikTok que atrapan a adolescentes?

Especialistas señalan que estas son plataformas regidas por lógicas propias que no están pensadas para menores de 14 años y que en muchos casos generan atracción porque prometen cierto nivel de pertenencia social.

Alejandro Artopoulos, sociólogo y director del Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de San Andrés (Udesa) en Argentina, explicó que TikTok es una red social de express content, es decir, una plataforma en la que se publica contenido de creación rápida y de máximo entretenimiento con altas probabilidades de viralización. “Por eso, la acusan de que es altamente adictiva y con fines geopolíticos”, dijo. Además, sostuvo que participar de este tipo de retos es una de las formas recomendadas de publicar un TikTok atractivo.

“Las redes sociales no son espacios pensados ni preparados para infancias o chicos y chicas atravesando la preadolescencia. No es fortuito que las redes sociales están pautadas para mayores de 14 años porque son espacios regidos por normas publicitarias y algoritmos que se valen de cuestiones muy sensibles para lograr la viralización”, dijo Lucía Fainboim, directora de Educación en Faro Digital, una organización que promueve el uso crítico y reflexivo de las tecnologías.

La especialista afirmó que los menores de edad no están preparados para hacer ciertos análisis, para contemplar algunos riesgos y tener una mirada más reflexiva porque eso es algo que se da con el paso del tiempo.

Las redes sociales no están diseñadas para las infancias, dicen especialistas Foto: Archivo

Por su parte, Diana Litvinof, psicoanalista miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y autora del libro El sujeto escondido en la realidad virtual, consideró que en situaciones como estas hay dos personas: un emisor que propone un reto que podría llegar a ser peligroso y un receptor vulnerable.

“El ambiente digital es el medio de comunicación de hoy, no es de por sí responsable de lo que circula. Esto tiene que ver con el ser humano, que puede ser solidario y amoroso u hostil y agresivo. No cualquiera que recibe el reto se expone a él porque no todo el mundo es vulnerable o influenciable. Hay características personales que tienen que ver con situaciones personales”, dijo.





