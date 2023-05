TikTok: Difunden última canción que grabó Carlos Parra antes de morir "para el amor de su vida"

El pasado 7 de mayo, se reportó la muerte del cantante Carlos Parra, del grupo “Los Parras”, conformado junto a sus dos hermanos César y Cristhian.

De acuerdo con diferentes medios, el cantante perdió la vida en un aparatoso accidente automovilístico, mientras viajaba rumbo a Sonora con su familia. El joven de apenas 26 años falleció en el lugar de los hechos, pero sus dos hermanos fueron trasladados al hospital donde se reportaban como estables.

Sin embargo, el cantante pudo grabar una última canción antes de sufrir el accidente, la cual fue dedicada para “el amor de su vida”.

Lee también Carlos Parra habría mandado un último mensaje a su novia horas antes de morir

¿Cómo suena la última canción que grabó Carlos Parra?

Por medio de TikTok, el grupo compartió un fragmento de la última canción del integrante.

“Con mucho cariño les compartimos este video de la cancion que nuestro Carlos estaba ansioso por sacar para el amor de su vida @lilliangriego”, se lee en la publicación de la redes social.

“Descansa en paz hermanito hermoso y desde el cielo cantanos esta canción que te vamos a seguir escuchando siempre Te amamos con todo nuestro corazón”, agregó.

Lee también Hermano gemelo de Carlos Parra le da el último adiós con un desgarrador mensaje

En la grabación se observa a Parra en la cabina de música, mientras canta algunos fragmentos del nuevo tema.

“Siempre supe que eras tú al cruzar nuestras miradas... supe que eras mi destino, no sé ni cómo me acerque, fue un imán... que aquí llegué y me sentí correspondido... y es que eres tú la mujer que yo soñaba... y poderla presumir, sí, sí eres tú, la mitad que me faltaba... no pienso dejarte ir, acompáñame en mi viaje que yo contigo soy feliz...” son palabras que forman parte de la canción.

@losparrasalv Con mucho cariño les compartimos este video de la cancion que nuestro Carlos estaba ansioso por sacar para el amor de su vida @Lillian Griego ❤️🎵 Descansa en paz hermanito hermoso y desde el cielo cantanos esta cancion que te vamos a seguir escuchando siempre 🕊️🎤❤️ Te amamos con todo nuestro corazon ❤️ ♬ original sound - Los Parras

Hasta el momento, el video cuenta con 5.1 millones de reproducciones, más de 778 mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

Lee también ¿Quién es Lilian Griego, novia de Carlos Parra, vocalista del Grupo Los Parras?

“Extrañaremos su risa, su bailesito y el lindo ser humano”, “Siempre se le notó lo enamorado, a veces la vida es injusta”, “Todas lo amamos, aún no lo creooooo”, “Te vamos a extrañar mucho flaquito”, son algunas reacciones de internautas.

Novia de Carlos Parra reacciona a video

Ante la publicación compartida por la banda, Lilian Griego, novia de Carlos Parra reaccionó al video, donde aseguró que el cantante “estaba emocionado de compartirla con todos”.

“Me dijiste que la habías cantado más hermoso porque estuve ahí contigo. La ponías en el carro y me la cantabas. Estabas tan emocionado de compartirla con todos”, señaló la joven.

Con información de Mariel López Durán.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr