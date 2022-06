Un video de Tik Tok se volvió viral por una mujer que salió a dar abrazos "de mamá" a jóvenes en la marcha del orgullo gay que se llevó a cabo hace unos días en Guadalajara.

Sandra se plantó en la marcha del Orgullo Gay sosteniendo un cartel en el que se lee: "Abrazos de MAMÁ gratis. Te acepto. Te reconozco. Te amo tal y como eres".

Por lo anterior, los jóvenes se acercaban a Sandra visiblemente emocionados y algunos hasta llorando.

"Hoy Sandra dio muchos abrazos de mamá y mucho amor en la marcha del orgullo, y lloró mucho también con quienes lloraron con ella", se lee en el texto que acompaña el video.

"Cuantos abrazos de mamá hacen falta en una marcha", escribió otro usuario de esta red social al compartir el video.



@criszai10

Cuantos abrazos de mamá hacen falta en una marcha

