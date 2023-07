"Threads": Memes e indirectas, el “tiro” entre Mark Zuckerberg y Elon Musk apenas comienza

Threads ya está en línea y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, no ha dejado de celebrar el lanzamiento de la red social vinculada a Instagram. Quien parece no estar convencido de entrar a la nueva app es Elon Musk, ex CEO de Twitter.

Toda parece indicar que la disputa apenas comienza, tras anunciar en días anteriores que estaban dispuestos a “echarse un tiro en jaula”, ahora los magnates parece que están recurriendo a los memes y las indirectas.

Ha sido Mark Zuckerberg quien no ha desaprovechado la oportunidad de “burlarse” de Musk en su cuenta de Twitter, misma que se encontraba inactiva desde 2012 y que decidió resucitar con un meme de Spiderman.

Mark Zuckernerg meme sobre Threads

La imagen podría ser interpretada por los seguidores de Zuckerberg como una provocación a Musk, quien días atrás anunció la imposición de un límite de lectura para tweets, por lo que varios usuarios estaban sopesando la posibilidad de abandonar la red social.

El tweet de Zuckerberg cuenta con más de nueve mil “Me gusta”, aunque no ha sido el único mensaje que ha enviado. En su nueva red social, Threads, Marz Zuckerberg aprovechó para dar la bienvenida a los usuarios.

“La visión de Threads es crear un espacio público abierto y amigable para la conversación. Esperamos tener lo que Instagram sabe hacer mejor y crear nuevas experiencias alrededor de texto, ideas y discutir lo que tenemos en mente”, escribió el CEO de Meta.

Antes había animado a sus seguidores, “Hagamos esto”, Bienvenidos a Threads”.

¿Qué ha dicho Elon Musk sobre Twitter?

Quién parece que no se ha quedado del todo callado ha sido el magnate Elon Musk, quien a través de indirectas ha mostrado ironía respecto a la nueva red social, Threads.

Bastó que un usuario de Twitter, quien además es cofundador de Bloomtech, escribiera: “Mi gráfico social de Facebook/Instagram es básicamente toda la gente que conocí en la escuela secundaria. ‘Un lugar donde puedes leer todos los pensamientos similares a Twitter de las personas que sigues en Instagram”, suena como un infierno especial’”, para que Musk reaccionara.

Si bien no ha escrito nada en especifico, el exCEO de Twitter no perdió la posibilidad de sumar dos emojis que bien podrían ser tomados como una afirmación del hecho.

Elon Musk manda indirecta sobre Threads

Aunque no fue la única reacción que tuvo Musk, también tuvo a bien responder un tweet en donde se lee la supuesta captura de pantalla de un correo electrónico que Elon Musk habría enviado en 2018 donde anunciaba que había borrado su Instagram.

Al respecto comentó: “Definitivamente es preferible ser atacado por extraños en Twitter, que entregarse a la falsa felicidad de esconder el dolor en Instagram.

Elon Musk responde a creación de Threads

¿Qué se sabe de la pelea en jaula entre Musk y Zuckerberg?

El pasado mes de junio, Elon Musk retó a Mark Zuckerberg a una pelea en el ring, luego de que éste presumió un par de imágenes de su triunfo en un torneo de Jiu-Jitsu.

El CEO de Meta respondió a través de Instagram a la propuesta de Elon Musk con un “Mándame la ubicación”, luego de que el CEO de Tesla lo retó a pelear en una jaula.

Mark Zuckerberg acepta reto de Elon Musk

Threads supera 2 millones de suscripciones en primeras dos horas de vida

Mark Zuckerberg celebró en su cuenta de Threads que la nueva red social de Meta superó las dos millones de suscripciones en sus primeras dos horas de vida.





