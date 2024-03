"Sigo esperando a que terminen el AIFA"; Salinas Pliego acusa a “Gobiernicolas” de dejar todo a la mitad

El empresario Ricardo Salinas Pliego arremetió nuevamente contra los “Gobiernicolas”, ahora por dejar inconclusa la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

A través de su cuenta de X, señaló que los mexicanos pagaron el triple del dinero presupuestado y sólo entregaron la mitad “los #Gobiernicolas nada terminan, todo cobran al triple y ustedes aplauden y se quedan callados, salgan a exigir… ¿Dónde quedó la otra mitad del AIFA?”, escribió.

Asimismo, hizo una comparativa de cómo se tenía proyectada la construcción del AIFA y como luce actualmente.

Yo sigo esperando que terminen el AIFA, ¿ya se dieron cuenta que solo está construida la mitad y nadie dice nada, los mexicanos pagamos el triple de dinero presupuestado y entregaron la mitad de un aeropuerto que no funciona, o ya se les olvidó?.



Señaló violencia y corrupción el resto de los megaproyectos de la administración actual, el Tren Maya, la MegaFarmacia del Bienestar y la Refinería Dos Bocas “no van a poder aparecer la otra mitad del AIFA en 4 meses, no van a poder terminar el tren falla, no van a surtir ninguna farmaciota, no van a poder refinar ni un litro de gasolina, no pueden esconder sus casotas, sus lujos, sus autos, sus viajes”, declaró.

Apenas, el pasado 23 de marzo el empresario sugirió que los “Gobiernicolas” quieren “disfrazar expropiaciones” tras la “desesperación de saberse acorralados” y anunció que buscará demandar a Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial.

Esto después de que la Presidencia de la República difundiera los documentos del adeudo fiscal de 63 mil millones de pesos que tienen las empresas de las que es dueño.

