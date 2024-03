Salinas Pliego anuncia demanda contra Jesús Ramírez Cuevas tras difusión de expediente del adeudo fiscal

Luego de que este 22 de marzo, Presidencia de la República difundiera documentos del adeudo fiscal de 63 mil millones de pesos que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego, el empresario anunció que interpondrá una demanda en contra de Jesús Ramírez, vocero presidencial, y su "tribu de comunistas".

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas dio a conocer los motivos de la demanda, pues consideró que “están violando la ley al difundir los expedientes”.

“Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos… ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es "asunto público". NO ... hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, expresó el dueño de TV Azteca.

Presidencia difunde expediente del adeudo fiscal de Salinas Pliego

Esta mañana, se difundieron documentos del adeudo fiscal de 63 mil millones de pesos que tienen empresas de Ricardo Salinas Pliego.

En el documento titulado “Expediente Grupo Salinas” cientos de documentos fiscales pueden ser consultados libremente en la página https://www.gob.mx/presidencia/documentos/expediente-grupo-salinas

En ese sitio web también pueden ser revisados documentos del litigio que mantiene el gobierno federal en contra de las empresas del Grupo Salinas para que se paguen adeudos penales.

Expediente Grupo Salinas. Foto: especial

Salinas Pliego responde a Presidencia: "no me van a doblar"

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas salió a responder lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 20 de marzo.

“Es una buena idea, pensar que el #BañaGatos de @JesusRCuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual, afuera de Palacio Nacional hay gente protestando por los jóvenes desaparecidos en esta administración y están esperando a que les pongan atención”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, consideró que están desviando la atención para evitar contestar otros temas como: "La violencia actual, la corrupción en el gobierno, la cantidad de dinero gastado en proyectos como el AIFA, Mexicana de aviación, la refinería 2 bocas, el Tren Maya, el banco del malestar, el Gas del Bienestar, el INSABI, etc".

"El robo y la corrupción en la repartición de dinero del programa de los viejitos, la repartición del dinero de los mexicanos a cubanos y venezolanos, el fracaso en el sistema de salud", agregó.

🚨 OJO A ESTO 🚨



Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales.

