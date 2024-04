Salinas Pliego presume retiro de sellos de clausura en campo de golf Tangolunda: "Tío Richie 1-0 Gobiernícolas"

Voy a dejar esto por aquí… les recuerdo que el que se mete conmigo se aguanta y que el que es qlo, no va a la guerra.



Contra estos pobres trabajadores que mandan con la cola entre las patas A RETIRAR LOS SELLOS DE CLAUSURA DEL CAMPO DE GOLF yo no tengo nada, es mas me da pena… pic.twitter.com/11vMoofa2U