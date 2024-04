"Respondes o resbalas" se despide; cancelan programa de Edy Smol tras 3 episodios

"Respondes o resbalas", el programa que el Gurú de la moda, Edy Smol, anunciaba su estreno en febrero de este año llegó a su fin, luego de ser emitidos únicamente tres episodios.

Lo anterior, debido a “la veda electoral”, de acuerdo con la columna Crimen y Castigo de EL UNIVERSAL.

¿De qué trató "Respondes o resbalas", programa cancelado de Edy Smol?

El programa, estrenado el 11 de febrero, contaba con la presencia de conductores como: Daniela Cordero, esposa del actual jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, la comunicadora Yazmín Jalil y la participación del monero Rafael Pineda.

El programa, trasmitido por Canal Once, manejaba unn formato de entrevista y juego de trivia con personalidades de la vida pública.

¿Quién es Edy Smol?

Edgar Smolensky es un destacado influyente en el mundo del fashionismo, quien ha participado en programas como "Cuídate de la cámara", "Estilo DF", entre otros.

A través de una entrevista con TVyNovelas en 2022, Smol detalló que desde hace poco más de 3 años sufre de cáncer de colon . “He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme”, reveló el conductor a la revista.

Asimismo, expresó que no le tiene miedo a la muerte. “No, porque no creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel”, manifestó.

Por su parte, el "el gurú de la moda" ha participado en diferentes programas de medios independientes en YouTube , con quien debate y argumenta sobre las acciones del mandatario mexicano y los problemas del país.

Entre los programas que ha participado están: "Sin Mascaras" con Manuel Pedrero y Hans Salazar a través de la plataforma de videos y "Sin Censura" con Vicente Serrano.

Además de ser un amante de la moda, Edy Smol ha manifestado su favoritismo y apoyo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo deja ver en redes sociales.

"Apoyo a México, admiro a AMLO por su humanidad y capacidad para tener ecuanimidad al haber recibido un país saqueado, quebrado casi, vulnerado y violentado y después encima recibir una pandemia global como esta sin precedentes, le admiro este temple y optimismo para salir adelante", escribió Edy en X.

