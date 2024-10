Salinas Pliego explota tras asesinato de gerente de Banco Azteca en Chiapas; “no pagamos impuestos para que nos maten”

El pasado 27 de octubre, el empresario Ricardo Salinas Pliego dio a conocer el asesinato de uno de sus gerentes en Banco Azteca de Copainalá, Chiapas.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas ofreció apoyo a los familiares del fallecido y lanzó un reclamo para el gobierno estatal y federal.

“Les ofrezco todo mi apoyo a las familias y quiero hacer un enérgico reclamo contra el gobierno estatal y federal por su brillante ausencia e incapacidad para hacer LA ÚNICA PUT… FUNCIÓN LEGAL PARA LA CUAL EXISTEN, QUE ES LA SEGURIDAD DEL “PUEBLO” del que viven como los parásitos que son…”, expresó.

Salinas Pliego explota tras asesinato de gerente de Banco Azteca

Aunado a ello, aseveró: “Y NO, NO ESTAMOS FELICES Y NO, NO PAGAMOS IMPUESTOS PARA QUE NOS

MATEN y luego salgan con la mamada de qué van a investigar y que ya abrieron una carpeta de investigación!!!”.

Finalmente, pidió que “dejen de hacerse pendejos y pónganse a trabajar, tienen en el abandono total a la gente!!!”.

El día de hoy es un día triste para todos nosotros en @gruposalinas, ayer mataron a un colaborador nuestro, gerente de una de nuestras sucursales bancarias en el estado fallido de Chiapas.



Les ofrezco todo mi apoyo a las familias y quiero hacer un enérgico reclamo contra el… https://t.co/G6nlYbg2ww — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 27, 2024

Asesinan a gerente de Banco Azteca en Chiapas

El sábado 26 de octubre, se registró un asalto en una sucursal de Banco Azteca situada en la calle Primera Oriente Norte 34 A, en el municipio de Copainalá. Según los primeros informes, un grupo de hombres armados entró al establecimiento y agredió a los empleados.

Como consecuencia de este incidente, el gerente del banco, Abraham González Cerón, perdió la vida. Las autoridades llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de una persona, además de reportar a dos heridos

aosr