Salinas Pliego bromea con imagen de Fofo Márquez en Penal de Barrientos: "mándenlo con 'El 7 pilas'"

Luego de que el influencer Fofo Márquez fuera detenido por golpear a una mujer en Naucalpan y llevado al Penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego bromeó al respecto y consideró que deberían de mandar al tiktoker con “el 7 pilas”.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas respondió a una foto publicada por el reportero Carlos Jiménez.

“Mándenlo con el 7 para que aprenda a portarse mejor”, se lee en la publicación.

Foto: X

¿Quién es "El 7 pilas", prisionero que nombró Salinas Pliego?

Durante el podcast En Boca Cerrada, Mary Boquitas, quien fue encarcelada junto a Gloria Trevi y Sergio Andrade en el 2000 después de ser señalados por corrupción de menores, narró que los reos le dieron una inusual bienvenida al productor musical.

“Los rumores dicen que un reo a quien apodaban ‘El 7 Pilas’ lo esperaba para darle la bienvenida y que en pocas horas lo trasladaron a la enfermería en penosas condiciones”, comentó.

Difunden video del momento en que Fofo Márquez golpea a mujer en Naucalpan

Por medio de la misma red social, el usuario @MineroLR compartió el video del momento exacto en que el tiktoker agrede a la mujer.

En la grabación se observa al youtuber golpear y tirar al piso a una mujer provocándole una herida en el rostro, para posteriormente emprender la huida en su vehículo del estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas.

Fofo Márquez detenido por golpear a una mujer. pic.twitter.com/5ML1UKaXA6 — Miñero (@MineroLR) April 5, 2024

Aunado a ello, en un segundo video se ve a la mujer afectada mencionar que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que venía Fofo, por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora para que reparara el daño, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar.

“Al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava que venía con él no se baja, y le comentó: ‘Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy “justitos, le voy a hablar al seguro”, expresó.

En un segundo videoclip, se aprecia cómo dos hombres intentaron detener al influencer, sin tener éxito, pues terminó huyendo en una camioneta.

No sé quién es el Fofo Márquez, pero estoy viendo que es influencer y que tiene millones de seguidores, pero ahora está en tendencia porque golpeó a una mujer.



Esto es lo que pasa por hacer famoso a cualquier pendejo, ojalá que pague por lo que hizo.pic.twitter.com/669n9ODRMR — Roberto Haz (@tudimebeto) April 5, 2024

