Robin Sharma; un especialista confirma 8 tipos de riqueza que el dinero no puede comprar

Cada vez es más común escuchar a expertos reflexionar sobre la relación entre riqueza y felicidad. Según el gurú de la vida plena Robin Sharma, conocido por su libro El monje que vendió su Ferrari, una vida rica implica mucho más que dinero. En su último libro, The Wealth Money Can’t Buy: The 8 Hidden Habits to Live Your Richest Life, el escritor afirma que el verdadero bienestar va más allá de los bienes materiales e invita a centrarse en ocho formas de riqueza invaluables.

¿Puede el dinero realmente garantizar la felicidad? Fuente: Freepik.

Robin Sharma sugiere que muchas personas persiguen el dinero en la creencia de que traerá felicidad, pero a menudo se encuentran “ricas en dinero y pobres en calidad de vida”, atrapadas en una cultura que promueve la ilusión de que el éxito financiero es sinónimo de felicidad.

Por su parte, el psicólogo y Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, ha encontrado evidencia de que el dinero sí puede contribuir a la felicidad, aunque con ciertas limitaciones. En una investigación reciente, el especialista observo que el bienestar subjetivo aumenta con los ingresos, especialmente cuando estos superan los $100,000 anuales. Sin embargo, advierte que la satisfacción se estabiliza y eventualmente, vuelve a una “línea base” emocional. Esto sugiere que el dinero es solo un factor de felicidad y que la plenitud duradera se relaciona con otros aspectos de la vida.

Los ocho tipos de riqueza según Robin Sharma

En su último libro, Robin Sharma propone enfocarse en aspectos como el autoconocimiento y la familia. Según él, el “autodominio” es clave para una vida plena, ya que permite tomar decisiones conscientes y gestionar emociones. También destaca el poder de crear recuerdos con la familia, ya que estos moldean la identidad y ofrecen una base de apoyo emocional.

Otros elementos incluyen la salud, que Robin Sharma considera un tesoro invaluable y el “amor por la artesanía”, es decir, la satisfacción que se obtiene al realizar un trabajo significativo. Además, recomienda buscar “aventura” para mantenerse mentalmente activo y encontrar propósito y rodearse de un “círculo de genios” o personas positivas que inspiren y apoyen el crecimiento personal. Finalmente, destaca el valor del servicio a los demás como una forma de enriquecer la vida y fomentar la autoestima.

De este modo, aunque el dinero ofrece comodidad y reduce el estrés financiero, Robin Sharma y Kahneman coinciden en que la verdadera felicidad proviene de un enfoque equilibrado. El escritor resume esta idea afirmando que “cuanto más doy, más feliz soy”, sugiriendo que las experiencias y relaciones significativas, más que los bienes materiales, construyen una vida plena.