Restaurante despide a sujeto exhibido por maltratar a perrito “Docky” y condena maltrato animal

El maltrato animal tiene consecuencias y así lo demostró la viralización del caso de “Docky”. Un video que exhibió el momento en que un sujeto golpeó con el puño al can circuló en redes sociales y provocó disgusto entre los usuarios, quienes no tardaron en ubicarlo.

Asociaciones animalistas como Mundo Patitas se pusieron en contacto con la dueña para verificar que el lomito se encuentra en un ambiente sano y lejos del maltratador, quien sería su pareja.

Además de la exposición mediática, el hombre, quien fue identificado como Manuel, fue despedido de su trabajo. De acuerdo con una publicación del restaurante donde trabajaba “Vinata de Barrio Brutal”, dejó de formar parte del equipo.

Mundo Patitas A.C. compartió actualización sobre el caso y una imagen en donde el establecimiento daba a conocer al público que Manuel había sido despedido.

En su cuenta de instagram, el restaurante Vinata de Barrio Brutal dio a conocer que despidió a Manuel, sujeto exhibido maltratando a un perrito en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. / Foto: Tomada de Twitter Mundo Patitas.

“Hacemos de su conocimiento que en Brutal rechazamos. No aceptamos ni promovemos conductas indebidas y mucho menos maltrato animal. Por este motivo a partir de hoy Manuel ya no forma parte del equipo”, se lee en la captura de una publicación que ya no está disponible en la cuenta de Instagram del restaurante.

Lo que sí aparece en el perfil de Vinata de Barrio Brutal es un comunicado fechado al 10 de julio donde lamentan el caso de maltrato animal que fue reportado en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez.

El restaurante detalla que los hechos no ocurrieron dentro de su establecimiento.

“El equipo de BRUTAL, queremos dejar en claro que condenamos cualquier forma de violencia hacia los animales y nos solidarizamos con aquellos afectados por estos actos.

“Queremos también hacer hincapié en que Brutal no tiene relación alguna con estos hechos y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades para que se esclarezca lo sucedido y se sancione a los responsables (sic)”, se lee.

¿Qué ocurrió con el perrito “Docky” tras viralizarse el video?

Cuando Mundo Patitas A.C. se puso en contacto con la dueña del lomito, ella detalló que éste se encontraba en buenas condiciones y compartió una imagen en donde se ve “Docky” en buenas condiciones.

Fue a través de Twitter, que la asociación dio a conocer que corroboró con la dueña, de nombre Dafne, que el can estaba en buen estado, sin embargo, ella se hallaba muy abrumada por los hechos.

“Ya contactamos con el lugar de trabajo de Manuel, y nos aseguran que ya se están tomando cartas en el asunto”, se lee.

