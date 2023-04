Repartidor roba carcajadas al sacar a bailar a su cliente cuando escucha música

Los servicios de delivery son muy solicitados en distintos momentos del día por la comodidad que tiene recibir cualquier tipo de comida, en el domicilio, sin tener que salir a hacer las compras, demorar en la atención y cualquier otro inconveniente que pueda surgir.

Lee también: Así era, hace años, el sábado de gloria

Sin embargo, el contacto entre el repartidor y la persona que hace el encargo suele demorar pocos minutos y apenas si se intercambia un saludo y un agradecimiento. Sin embargo, un repartidor en furor en Tik Tok por un actitud con una clienta que demostró que más allá de la entrega del pedido, hace su trabajo con mucha alegría.

Delivery. Fuente: Pexels.

De acuerdo a lo que se observa en un video que se hizo viral en Tik Tok, un repartidor tuvo un comportamiento poco habitual pero que despertó muchísimas reacciones de usuarios luego de ser filmado en el momento en el que llega a una vivienda. El joven llevaba hielo seco porque en el lugar se estaba realizando una fiesta infantil y era animada por una orquesta.

Leé también: Spotify crea playlist que defiende a Shakira y sus fans: "perdón que te sal-pique"

Cuando el joven que trabaja como repartido de delivery se asoma a la puerta de la vivienda no aguantó las ganas de bailar, contagiado por la música. Una mujer cantaba el tema “Yo no soy una loba” de la recordada agrupación femenina Las Chicas del Can y motivado por el ritmo, hizo algunos pasos de baile en la calle.

@elgochitoloco Jejejje como siempre regalamdo algo de amor y alegria ♬ sonido original - Rehymon Mercado

La reacción de la clienta que se hizo viral en Tik Tok fue la de quedar muy sorprendida porque no esperaba este gesto del repartidor. Incluso, el joven, se animó a sacarla a bailar tal como mostró la grabación que acumula miles de reproducciones en la red social. Entre los comentarios, muchos felicitan al repartidor por el ánimo del joven mientras hace su trabajo y esperan que cuando hagan un pedido, llegue a sus casas alguien con tanta alegría como el protagonista de este video.