Repartidor de pizzas se hace viral por asqueroso comportamiento antes de entregar un pedido

Los repartidores de pizzas suelen recorrer varios domicilios por jornada dado que este tipo de comida rápida es muy demandada por la ciudadanía. Es una opción que nunca falla para reuniones con amigos, en pareja, o en soledad luego de un largo día y un momento de rélax.

Lo cierto es que hay muchas historias con respecto a ellos en las redes sociales. Incluso hay repartidores que tienen sus propias cuentas de TikTok en donde comparten pequeños clips con sus recorridas, cómo los tratan sus clientes y los lugares que conocen mientras hacen su trabajo. A la hora de hacer el pedido, una de las exigencias es que la comida llegue en condiciones y sobre todo, a una temperatura agradable, sobre todo si hay una reunión o si los comensales están hambrientos.

Pero un repartidor de pizza fue viral en TikTok luego de que fuera captado por un usuario mientras abre la caja. El trabajador sacó una porción de la pizza y para que no se notara, decidió acomodar el resto de las porciones para que pareciera que no había sucedido nada. Sin embargo, no advirtió que alguien estaba documentando el momento en el que este comportamiento generaba rechazo.

Aparentemente, el usuario de TikTok que filmó el momento que generó rechazo en varios internautas, era quien había pedido la comida. “¿Por qué no habrá llegado mi pizza?", se lee en la descripción del video y los segundos transcurren mientras el repartidor retira una porción y lograr ordenar el resto para hacer la entrega correspondiente.

“Este por lo menos la organizo. A mí me la entregaron toda mordida", "jejeje no estoy a favor, pero me sorprendió su técnica", "Le hubieran gritado", "Yo creo que alguien perdió su trabajo", son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en TikTok. Otros se preguntaron si el joven lo había hecho por picardía o bien porque tenía hambre y no podía esperar a terminar su turno.

Con información de Laura Guevara