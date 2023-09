¿Quién es Nacho Cano, artista que aseguró que la historia de México está mal contada?

Nacho Cano, cofundador de Mecano, causó polémica en redes sociales tras sus declaraciones para el sitio EFE, donde aseguró que la historia de México está mal contada.

Durante el anunció de "La Malinche", musical que se llevará a cabo en Madrid, el compositor contó lo que le ha molestado cuando visita México.

“A mí siempre me ha molestado cuando he ido a México lo mal que se ha contado la historia de ese país, lo premeditadamente mal. Hay muchos errores históricos, por ejemplo uno muy simple es el de que Malinche era una traidora; no podía serlo cuando pertenecía a un pueblo enemigo de los aztecas. He encontrado la forma de contarlo para que los mexicanos que vienen se vayan con un sentimiento positivo de su historia”, expresó.

Ignacio Cano Andrés, conocido como Nacho Cano, es un compositor, productor discográfico, director de escena y empresario español afincado en Miami.

Junto con su hermano José María Cano y con Ana Torroja fundó la banda Mecano, una de las más emblemáticas de la década de los 80, con la que alcanzó el éxito internacional con temas como “Hijo de la luna”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Mujer contra mujer”, “Cruz de navajas”, “La fuerza del destino”, entre muchas más.

Gracias a estos temas que se volvieron icónicos para todo el público se creó el musical “Hoy no me puedo levantar”, que ha tenido millones de entradas vendidas tanto en su natal España, como en México.

Nacho Cano fue el productor del tema “Lobo hombre en París", de La Unión, escribió “No controles”, de Olé-Olé y “Me he enamorado de un fan”, de Rubí y Los Casinos, que después se popularizó en México por Flans.

