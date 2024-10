A más de una semana de la conclusión de "La Casa de los Famosos México", el impacto del programa sigue siendo notable en diversos sectores de la población, sin distinción de edades, pues varios fans continúan emocionados al encontrarse con los integrantes del reality show en lugares públicos, buscando la oportunidad de fotografiarse con ellos.

Tal fue el caso de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido en redes sociales como "Markitos Toys", quien aprovechó para tomarse una fotografía junto a Brigitte Bozzo, miembro del "team Mar".

Markitos Toys y Brigitte Bozzo. Foto: Captura de pantalla

La imagen fue publicada posteriormente en una de las historias de Instagram del youtuber, donde se le puede ver con una sudadera negra y una gorra del mismo color, mientras que la exparticipante del reality lucía un atuendo compuesto por un top blanco y unos jeans desgarrados con cadenas. La foto fue acompañanda con el texto “Con una joven famosa” y el emoji de la bandera de México.

¿Quién es "Markitos Toys"?

Marcos Eduardo Castro Cárdenas, originario de Culiacán, Sinaloa, nació el 8 de noviembre de 1998.

Inició su carrera como creador de contenido en YouTube en 2019. Aunque su canal está dedicado principalmente a mostrar aspectos de su vida personal, viajes y vehículos, su popularidad en las redes creció gracias a las donaciones que ha realizado a personas de escasos recursos o a sus seguidores.

También ha ganado reconocimiento por realizar concursos en sus redes sociales, en los que regala automóviles y otros premios. En una ocasión, un seguidor de Culiacán ganó un vehículo tras encontrar unas llaves escondidas, mientras que otro fue seleccionado tras completar un examen.

En 2020, fue sancionado por participar en "arrancones" en Mazatlán. Según informes, conducía un Mustang azul de 2005 sin placas. Sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia en 2023 cuando, entre lágrimas, defendió públicamente a su amigo Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", jefe de seguridad de ese entonces de Los Chapitos, quien fue detenido en un operativo.

En una de sus historias, el creador de contenido aclaró que su amistad no estaba relacionada con actividades ilegales, reafirmando su lealtad en ese difícil momento.

“¿Apoco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo, simplemente ni tus propios padres deciden. La amistad es muy independiente de cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando, ya saben dónde vivo, dónde encontrarme, yo no le debo nada a nadies (...) Y si es un delito que haya sido su amigo, pues lo pago, no importa (...) Si algún día ves esta historia, amigo, te extraño”, dijo en aquella ocasión.

El influencer Markitos Toys habló sobre su relación con Néstor Isidro Pérez Salas, "el Nini", quien fue detenido el pasado miércoles en Culiacán.



Aseguró que nunca tuvieron una relación de trabajo como se ha dicho tras la detenció. pic.twitter.com/dAN9SfC5eC — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 28, 2023

Cabe recalcar que el mismo día de la detención de "El Nini", también fue detenido Kevin Daniel “N”, quien fue vinculado al Cártel de Sinaloa y quien presuntamente era su primo.

