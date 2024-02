¿Quién es "La Tremenda", influencer que bromeó al decir que drogó y violó a su esposo?

“La Tremenda” es una influencer colombiana que ha causado polémica en redes sociales, luego de admitir en un podcast que drogó y abusó sexualmente de su pareja Jordan Galván; sin embargo, tras las críticas recibidas reveló que la historia había sido parte de una estrategia publicitaria y que en realidad no había pasado nada.

Por medio de TikTok, la usuaria @karminreyes_ compartió un video donde se aprecia a la influencer relatar lo que le había hecho a su esposo.

“La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, me dijo: ‘Dele de tomar esto en el trago. Tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer’. Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba, yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”.

Por lo anterior, la pareja de la youtuber mencionó que tras enterarse de lo que le había hecho su pareja se enojó con ella y dejó de hablarle.

“La Tremenda” revela estrategia publicitaria tras polémica

Tras hacerse viral y causar polémica, “La tremenda” se disculpó. “No es verdad, nos dejamos llevar por las emociones. Tenemos problemas en la relación, como todas las parejas, pero jamás he llegado a estas situaciones con mi pareja. No me siento orgullosa, vi la entrevista y la verdad siento pena de mí misma por decir esas cosas”.

“Muchachos, somos influencers, esto es polémica para que le vaya bien al video. ¿Ustedes creen que, si ella me hubiera hecho eso, yo no la hubiera dejado? Yo la dejo, una vieja loca así para qué”, sentenció.

¿Quién es “La Tremenda”?

Dailyn Montañez, conocida popularmente como “La Tremenda”, es una influencer colombiana que comenzó su carrera en 2016 y ha ganado más de 400 mil seguidores.

Asimismo, es conocida por su humor ácido y sarcástico.

En Instagram, donde acumula más de 1.9 millones de seguidores, comparte su día a día con su esposo e hijo.

