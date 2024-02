La tarde del 20 de febrero, Canal Red publicó la entrevista de Andrés Manuel López Obrador con la periodista rusa, Inna Afinogenova en Palacio Nacional.

Por medio de su canal de YouTube, el Mandatario habló de su jubilación, de la oposición mexicana, de los medios de comunicación y de los momentos que marcaron su sexenio.

¿Qué tiene Sheinbaum que no tenga AMLO? Presidente responde

Entre los temas que abordó la periodista fue sobre el relevo generacional, donde López Obrador respondió las cualidades que le ve a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, para suplirlo en la silla presidencial.

“Tiene todo (Sheinbaum), está más preparada que yo, habla inglés, porque ayuda mucho en política [...] Claudia es muy inteligente, académicamente es más que yo, yo apenas y terminé la licenciatura, ella es doctora, es una mujer con convicciones, con principios, honesta, tiene muchos méritos, muchas virtudes”, expresó el Mandatario.

¿AMLO teme por su vida?

Por su parte, el Presidente reveló que no teme por su vida, pues “el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”. “No traigo carro blindado, no traigo una escolta, voy a todos lados [...] No tengo ninguna preocupación de ese tipo”.

Asimismo, lamentó no haber podido encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. “No hemos dejado de buscarlos, ya se han castigado a quienes han participado, pero lo más importante es encontrarlos, y en eso estamos”.

