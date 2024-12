¿Qué tan saludable es el cilantro para los perros?; la respuesta de una veterinaria

El cilantro, conocido científicamente como Coriandrum sativum, es una hierba aromática ampliamente utilizada en la gastronomía mundial. Su aroma fresco y sabor único la convierten en un ingrediente indispensable en platillos de diversas culturas, desde la comida latina y asiática hasta la india. Sin embargo, según la veterinaria Cristina Pascual, su papel no se limita a la cocina, ya que también posee propiedades medicinales y sorprendentemente, beneficios para nuestras mascotas.

El cilantro es un complemento seguro y beneficioso para la dieta de los perros. Fuente: Freepik.

A pesar de su popularidad, el cilantro divide opiniones. Algunas personas lo consideran un elemento clave en sus recetas favoritas, mientras que otras perciben su sabor como jabonoso, una reacción atribuida a una variación genética que afecta la percepción de los aldehídos presentes en la planta.

¿Es seguro el cilantro para los perros?

La respuesta es sí. Según la ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), el cilantro no contiene compuestos tóxicos para los perros, por lo que es seguro incluirlo en su dieta, siempre con moderación y siguiendo ciertas recomendaciones.

Aunque su aporte nutricional es limitado debido a las pequeñas cantidades que suelen administrarse, el cilantro puede enriquecer la dieta de los perros con vitaminas como A, B1, B2 y C, minerales como hierro y calcio y sustancias fitoquímicas. Además, cuenta con propiedades medicinales destacadas, tales como:

Actividad antioxidante, que ayuda a proteger las células.

Efectos antimicrobianos, que combaten bacterias y hongos.

Propiedades antiinflamatorias y analgésicas, que pueden aliviar el dolor y la inflamación.

Actividad hipoglucémica, útil para regular los niveles de glucosa en sangre.

Cómo introducir el cilantro en la dieta de tu perro

Para incorporar cilantro en la dieta canina, es importante lavar bien las hojas frescas, picarlas finamente y mezclarlas con su comida habitual. Se recomienda comenzar con pequeñas cantidades, como una cucharadita, y aumentar gradualmente según su aceptación y tolerancia.

Aunque el cilantro es seguro para la mayoría de los perros, podrían ocurrir reacciones alérgicas en casos raros. Por ello, es crucial introducirlo de manera paulatina y bajo la supervisión de un veterinario, especialmente si el animal tiene alergias alimentarias conocidas.