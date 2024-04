¿Qué tan oscuro estará la CDMX durante el eclipse solar del 8 de abril?

Faltan solo 5 días para que tenga lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década: el eclipse solar total, el cual será visible en los tres países de América del Norte: México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

De acuerdo con la NASA, el eclipse comenzará sobre el Océano Pacífico Sur y, si el clima lo permite, el primer lugar en América del Norte continental que experimentará la totalidad del fenómeno es la costa del Pacífico de México alrededor de las 11:07 am PDT. Las localidades mexicanas donde mejor podrá apreciarse serán Mazatlán, Torreón y Laredo.

Sin embargo, de acuerdo con los cálculos astronómicos, difundidos por el Instituto de Geofísica de la UNAM, se sabe que el espectáculo natural también será apreciable de manera parcial en la Ciudad de México.

Nuestro país tendrá las mejores condiciones climáticas para la observación eclipse solar del 8 de abril. Foto: Unsplash

¿El eclipse solar del 8 de abril será apreciable en la CDMX?

El Instituto de Geofísica de la UNAM señala que durante el punto máximo del eclipse, en la CDMX se apreciará a la luna cubriendo el 75% del disco Solar, por lo tanto se apreciará un 75% de oscurecimiento. Esto ocurrirá a las 12:14 horas.

¿A qué hora inicia el eclipse solar total en la CDMX?

En la CDMX el eclipse iniciará a las 10:55 y terminará a las 13:36 horas, por lo tanto, el evento durará 2 horas con 41 minutos.

¿En qué otras ciudades de México podrá observarse el eclipse total Solar 2024?

Trayectoria del Eclipse 8 de abril 2024. Foto: NASA

En el puerto de Mazatlán será la región de México donde se observe por más tiempo el eclipse, ya que en este punto el fenómeno iniciará a las 9:51:23 am y culminará a las 12:32:09 pm. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente. Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos.

Otras ciudades de México en las que el eclipse total podrá verse serán Durango, Torreón y Monclova, aunque con una duración menor. Sin embargo, la mayoría del país experimentará el eclipse parcial.

