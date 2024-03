El eclipse solar 2024 tendrá lugar el próximo 8 de abril de 2024 y será visible en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, el fenómeno astronómico sucede cuando “la luna tapa al Sol, creando la noche en pleno día”.

Foto: NASA

En distintos puntos del país se han preparado diferentes actividades y eventos para contemplarlo, así como para aprender más de él. Desde conferencias y picnics hasta conciertos.

Pero, por si alguna razón, no puedes presenciar el eclipse solar presencialmente, no te preocupes, hay opciones online. En Tech Bit te decimos cuáles son para que no te pierdas el fenómeno astronómico.

¿Cómo ver la transmisión online del eclipse solar?

México está alistando los últimos preparativos para el eclipse solar 2024. Hay tantas experiencias disponibles para elegir y disfrutar de él.

Foto: NASA

Sin embargo, es probable que no todos puedan hacerlo de forma presencial. Eso no significa que se perderán de este evento único.

Si es tu caso, no debes preocuparte, ya que puedes seguir el eclipse solar 2024 de forma online.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizará una transmisión en línea en la que aseguran que podrás ver en vivo “cómo un eclipse solar total se desplaza por México, Estados Unidos y Canadá”. Si vives en CDMX, puedes conectarte a partir de las 11:00 a.m.

Foto: especial

Puedes seguir el fenómeno astronómico a través de su canal oficial de YouTube NASA en español y sus redes sociales oficiales. Si prefieres verlo en inglés, estará disponible en su plataforma de streaming NASA+.

La transmisión será desde Mazatlán, Sinaloa, y contará con los comentarios de la divulgadora de ciencia de la agencia estadounidense Noelia González y el experto Gerónimo Villanueva.

También habrá posibilidad de interactuar con los especialistas, quienes responderán las preguntas que los usuarios envíen a través del hashtag #preguntanasa

Asimismo, el Museo de Ciencia, Tecnología y Artes de San Francisco conocido como The Exploratorium, en colaboración con la NASA, realizarán varias transmisiones en vivo de telescopio desde su sitio web.

Foto: especial

Una desde la franja de la totalidad en Junction, Texas, que incluirá una versión con música sin comentarios ni interrupciones, y otra cobertura disponible tanto en español como en inglés. Asimismo, llevarán a cabo otra transmisión desde Torreón, Coahuila.

