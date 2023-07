¿Qué son los ‘comeback’ en la industria del K-Pop y cuáles esperar para julio de 2023?

Los ‘comeback’ son unas de las herramientas con la que cuentan los artistas de k-pop para mantener expectantes a sus fanáticos y así ayudarlos a que no se pierdan nada de que a novedades musicales refiere. Se utilizan en los interines en que los artistas se encuentran trabajando a puertas cerradas.

NMIXX. Fuente: Instagram @nmixx_official

Los regresos de las bandas coreanas se multiplican durante cada año y es por eso que la popularidad de los ‘comeback’ es cada vez mayor. A través de ellos, los amantes de sus canciones conocen en qué están trabajando sus ídolos y qué deben esperar para los próximos meses en cuanto a nuevos lanzamientos.

Los ‘comeback’ para julio 2023

Mientras los artistas de k-pop trabajan y se toman un descanso de los escenarios, los ‘comeback’ ya están dando a conocer qué es lo que hay que esperar para este mes de julio. Por lo general, los nuevos estrenos se realizan a la 1:00 pm de Corea del Sur, lo que nos sugiere que en México las nuevas producciones se conocen a las 11:00 pm.

Comeback de Jungkook. Fuente: Instagram @jungkook.97_0ffical

Los ‘comeback’ confirmados para julio corresponden a las bandas Jungkook de BTS, NewJeans, TXT, EXO, ITZY, FIFTY FIFTY, NCT DREAM, TREASURE, JUN de SEVENTEEN, Mimiirose, TEEN TOP, CRAXY, JAY de Ikon, MISAMO (Subunidad Mina, Sana y Momo de TWICE), 9MUSES, CRAVITY, PLAY: MOON, Koyote, Sandara Park, NMIXX, MIRAE, Swan de Purple Kiss, QUEENZ EYE, ILY: 1, OH MY GIRL, LOONA, SHOWNU X HYUNGWON de MONSTA X, ICHILLIN’, BOL4, Hyolyni, Chan, Forestella y JUNNY.

Ya conocidas las bandas que harán este mes su regreso con nuevas producciones, los fanáticos de la música k-pop saben de qué manera prepararse para los nuevos sonidos. La música coreana ha invadido los sentidos en todo el mundo y quienes incursionan en ella encontrarán en los ‘comeback’ una excelente herramienta para estar siempre actualizados.